KL: Harvoin on tällaista nähty

Lehden tekemän analyysin mukaan yritysten tulosparannus ollut odotettuakin huimempaa ja kovinta sitten finfanssikriisin.

Suomen yritykse tekevät nyt kovaa tulosta. Niinkin kovaa, että se ylittää vuoden 2008 finanssikriisin edeltävän,

Kauppalehti on koonnut pörssiyhtiöiden tähän asti ensimmäiselllä vuosineljänneksellä tekemät tulokset: yhteenlaskettu liiketulos nousi yli viiteen miljardiin. Kasvua vuotta aiemmasta, koronaa kurittaneesta vuosineljänneksestä on peräti 65 prosenttia. Vaikka vertailu käy koronaa, vuosineljänneksen yhteenlaskettu tulos on silti kovinta yli vuosikymmeneen.

”Huikeaksi” KL:n kuvaileman tulosparannuksen kärjessä ovat Sampo, Nordea ja analyytikot yllättänyt Nokia. Tulosheikentäjien joukossa ovat muun muassa Finnair ja Neste Oil.

Lehden mukaan tulosparannuksen takana on koronan pakottama kulukuri, mutta ilmassa on todellista suhdannekäännettäkin.

– Harvoin on ennakkoon odotettu lähes 30 prosentin tuloskasvua edellisestä vuodesta, kuten nyt, ja silti suurin osa yrityksistä on tehnyt vielä ennakoitua kovemman tuloksen, analyytikko Ari Rajala sanoo.

Hän uskoo, että toinen vuosineljännes voi tuoda todella kovia tulosparannuksia, kun patoutunut kysyntä lähtee liikkeelle. Tosin kuluja voi lisätä nousseet raaka-aineiden hinnat, jotka ovat pohja inflaation kiihtymiselle.

Pörssikurssit ovat normaaliin tapaan ennakoineet edessä olevaa kasvua. Kurssit ovat olleet kovassa nousussa vuoden verran.