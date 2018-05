Donald Trump ja Kim Jong-un tapaavat kesällä Singaporessa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin huipputapaamisen aika ja paikka on lyöty lukkoon.

Donald Trump tviittasi torstaina, että tapaaminen järjestetään Singaporessa kesäkuun 12. päivänä.

– Pyrimme molemmat tekemään siitä varsin erityislaatuisen hetken maailmanrauhalle, Trump tviittaa.

Korean niemimaalla Etelä-Korean talviolympialaisista lähtien vallinnut liennytys on jo poikinut tapaamisen Pohjois- ja Etelä-Korean johtajien välillä. Tapaamista on pidetty merkittävän askelena kohti rauhaa, koreoiden yhdistymistä ja ydinaseista vapaata niemimaata. Historiallisen huipputapaamisen Yhdysvaltojen kanssa toivotaan johtavan siihen, että Pohjois-Korea sitoutuu luopumaan ydinaseistaan. Monet ovat kuitenkin epäilleet Kim Jong-unin todellista valmiutta luopua aseistaan.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018