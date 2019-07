”Kiinasta tulee myös suurin sotilasvalta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen konkaripolitiikot maalaavat tummia pilviä maailmanpolitiikan ylle.

Maailma on pahemmin rikki kuin aikoihin. Näin arvioivat kokoomuksen kolme politiikan konkaria Ilkka Kanerva, Pertti Salolainen ja Kimmo Sasi Satakunnan kokoomuksen järjestämässä ulkopoliittisessa keskustelutilaisuudessa Suomi-Areenassa Porissa.

Kimmo Sasin mukaan sosialismin romahdus toi selkävoiton läntiselle maailmalle vain väliajaksi. Sittemmin Kiinan ja Venäjän demokratisoitumisen epäonnistuminen on muuttanut maailmanpoliittista tilannetta.

– Kun sosialismi romahti, oletimme, että Kiina ja Venäjä tulevat mukaan läntiseen järjestelmään. Näin ei ole käynyt. Heillä on markkinatalous mutta ei demokratiaa, Kimmo Sasi sanoi.

Hänen mukaansa Kiina hyödyntää länsimaisia yrityksiä omiin kauppa- ja valtapoliittisiin tarkoitusperiin: kopioi osaamista ja asettaa erilaisia ehtoja yrityksille. USA on reagoinut voimakkaasti ja vaatii Kiinaa muuttamaan politiikkaansa. Myös EU on asiaan puuttunut.

– Kiinasta on tämän vuosisadan kuluessa tulossa paitsi suurin kauppamahti, myös suurin sotilasvalta, Sasi ennusti.

Hän arvioi, että Kiinan kanssa ei päästä sopuun. Se johtaa vapaakaupan sääntelyyn.

– Näemme seuraavan vuosikymmenen aikana kauppasotia, Sasi summasi.

Suomen kaverit?

Kansanedustaja Ilkka Kanervan mukaan lähitulevaisuudessa Suomen kannalta kyse on siitä, ketkä ovat meidän pelikaverimme.

– On syytä muistuttaa, että Suomen kohtalo on omissa käsissämme, mutta yhtä lailla pitää muistaa, että Suomen asemaan on vaikuttanut se, mitä ympäristössämme tapahtuu.

Kanerva on pannut merkille, että esimerkiksi Ranskan ja Suomen välit ovat lähentyneet syventyvän puolustusyhteistyön merkeissä. Yhtä lailla Suomelle on tärkeää EU:n puolustusulottuvuuden kehittäminen ja tietysti atlanttinen yhteys.

– Usko USA:han horjuu, Pertti Salolainen arvioi syitä eurooppalaisen aktiviteetin lisääntymiseen.

Venäjän kehityksestä konkarit eivät ennustaneet kovin hyvää. Sasi muistutti siitä, että Venäjä kunnoittaa voimaa.

– Venäjä ei ole välitön uhka. Se on kuitenkin edennyt ensin Georgiaan, sitten Ukrainaan ja ehkä seuraavaksi Moldovaan tai Valko-Venäjälle. Se kokeilee kepillä jäätä. Siksi lännen on oltava valmis myös talouspakotteita vahvempiin toimiin.

Ilkka Kanerva piti Sasin analyysiä oikeana, vaikka taustalla toki pyritään liennyttämään tilannetta.

– On ollut yllättävää, kuinka järjettömän hinnan Venäjä on valmis maksamaan valtataistelustaan, Kanerva ihmetteli.