Kiina lanseerasi puoluekapitalismin – ”uuden aikakauden sosialismia”

Kiinalaisyritykset eivät enää peittele sitoutumistaan kommunistipuolueeseen.

Kiinan presidentti, kommunistisen puolueen pääsihteeri Xi Jiping kehittää uutta valtiokapitalismia, kirjoittaa The Economist. Tarkoituksena on lisätä markkinoiden valtaa valtionyrityksissä ja puolueen valtaa yksityisyrityksissä. Visiona on, että valtio, puolue ja yritykset ajavat yhdessä Kiinan kollektiviista etua.

Vuonna 2013 Xi linjasi, että markkinoiden tulee vastata resurssien jakautumisesta, mutta valtionyritysten tulee olla johtavassa asemassa. Vaurastuminen on edelleen hyvä asia, kunhan se palvelee valtion etua, jonka taas määrittelee kommunistinen puolue. Xi onkin nimennyt maan yksipuoluejärjestelmän Kiinan ”institutionaaliseksi eduksi”.

Kiinalaisyritysten johtajat eivät ole enää esillä, eivätkä yritykset enää peittele tai vähättele suhdettaan kommunistiseen puolueeseen kuten takavuosina. Sen sijaan yritykset korostavat tulostensa olevan kommunistisen puolueen ja sen johtajuuden ansiota. Tänä vuonna Kiinan 3900 pörssiyrityksestä 400 ilmaisi vuosikatsauksessaan ylistystä kommunistiselle puolueelle ja sen johtajalle. Tämä on 20-kertaa enemmän kuin vuonna 2017.

Esimerkiksi vuosiraporttien mukaan ”Xi Jinpingin ajatukset uuden aikakauden kiinalaisen sosialismin erityispiirteistä” tehostivat autonvalmistaja Zotyen viikkomyyntiä, paransivat viinatehdas Wuliangyen valmistaman baijiu’n laatua sekä auttoivat Zheshangin pankkia digitalisoimaan palvelunsa ja Kiinan kansallista ydinvoimayhtiötä kehittämään energiansäästöään.

Tarkoituksena on valtiollisten ja yksityisten yritysten risteyttäminen. Xi haluaa lisätä yksityistä omistusta valtionyhtiöissä ja valtionyritysten omistusta yksityisissä. Yksityisissä yrityksissä ajatellaan enemmän sitä, mitä puolue haluaa, kun taas valtionyrityksissä tulosta on alettu mitata liikevaihdon sijaan liikevoitolla. Yksityisyritykset omaavat paremmat yhteydet valtiovaltaan ja valtionyritysten markkinapääoman määrä on lisääntynyt.

Uusi talous- ja teollisuuspolitiikka kuitenkin aiheuttaa myös ristiriitoja. Markkinaehtoisuuden korostaminen lisää valtionyritysten tuottavuutta, mutta samanaikainen yksityisten yritysten puoluekontrollin lisääminen hämärtää vastuunkantoa ja vähentää yritysten päätöksenteon talousperusteisuutta.

Laki on velvoittanut aina yksityisyrityksiä perustamaan puoluekomitean, mutta erityisesti suuremmat yritykset eivät ole tätä noudattaneet. Nyt se ei ole enää mahdollista. Esimerkiksi valtiollisessa vakuutusyhtiössä puoluekomitea ”ilmaisee mielipiteensä” eli käytännössä päättää henkilöstöpolitiikasta ja suurimmista investoinneista. Jos yritys menestyy, on se paikallisen puoluesihteerin ansiota. Epäonnistuessa vastuu lankeaa yritysjohdolle.