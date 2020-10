Kiinan hyökkäys huolettaa – USA:lta halutaan turvatakuita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taiwan haluaa selkeän viestin siitä, että se ei jää yksin kriisitilanteessa.

Yhdysvaltain ja Taiwanin turvallisuuspoliittinen suhde on ollut varta vasten monitulkintainen ja epäselvä neljän vuosikymmenen ajan, kertoo The Washington Post.

Nyt Yhdysvaltain sitoutuminen Taiwanin puolustamiseen pitää kuitenkin määritellä selvemmin, koska Kiina on vihjaillut voivansa hyökätä Taiwaniin, toteaa Taiwanin de facto Yhdysvaltain-lähettiläs Hsiao Bi-khim.

– Me tarvitsemme jonkinasteista selvyyttä, Taipein talous- ja kulttuuritoimiston edustajana Washington D.C:ssä toimiva Hsiao sanoi tällä viikolla.

Kiinan ja Taiwanin välillä on paljon jännitteitä. Kiina julkaisi hiljattain kuvamateriaalia sotaharjoituksesta, jossa simuloitiin hyökkäystä Taiwaniin.

Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan. Taiwanin konfliktin vuoksi Taiwanin itsenäisyys on kiistanalainen, ja suurimmalla osalla valtioista ei ole diplomaattisia suhteita sen kanssa. Kiina on lisännyt painetta, jotta ”yhtenäisen Kiinan kuriton provinssi” palaisi emämaan hallintaan. Kiina on uhannut voivansa hyökätä Taiwaniin, jos yhdistymistä ei saada aikaan rauhanomaisesti.

– Taiwan ei usko Kiinan valmistautuvan täysimittaiseen aseelliseen hyökkäykseen. Mutta onnettomuuden tai virhelaskelman riski on olemassa. On oltava selkeä kanta sille, että sotilaallista voimaa ei suvaita ja että alueella on useita toimijoita, jotka haluavat yhdessä taata vakauden ja rauhan, Hsiao toteaa.

Tulisiko USA väliin?

Vaikka Taiwanilla ja USA:lla ei ole ollut diplomaattisia suhteita vuoden 1979 jälkeen, maiden epäviralliset suhteet ovat vahvat ja voimistuvat edelleen. Tänä vuonna yhteinen huoli Kiinan uhkasta ja koronapandemia saivat aikaan korkean tason tapaamisia maiden välillä

Vaikeaksi muodostunut turvallisuuspoliittinen kysymys on kuitenkin edelleen sama: Tulisiko USA väliin, jos Kiina hyökkäisi Taiwaniin?

Presidentti Donald Trumpin hallinto on noudattanut edeltäjiensä esimerkkiä ja pitänyt kiinni ”strategisen monitulkintaisuuden politiikasta” (strategic ambiguity) eikä ole vastannut kysymykseen. Tarkoituksena on pitää Kiina epätietoisuuden vallassa ja estää Taiwania tekemästä provokatiivisia toimia.

Council on Foreign Relations -ajatushautomon tutkijat Richard Haass ja David Sacks kirjoittivat viime kuussa artikkelissaan, että USA:n ja Taiwanin olisi aika solmia turvallisuus- ja puolustussopimus.

– Yhdysvaltain pitäisi omaksua selkeä strateginen kanta, joka tekisi selväksi, että se vastaisi Kiinan taholta Taiwania kohtaan suunnattuun voimankäyttöön, artikkelissa todetaan.

Yhdysvaltain ja Kiinan suhteiden kiristyttyä äärimmilleen aikaisemmin tänä vuonna Washington alkoi tiivistää suhdettaan Taiwaniin. Yhdysvaltain terveysministerin Alex Azar vieraili Taiwanissa kesällä. Pian tämän jälkeen Yhdysvaltain talousasioiden alivaltiosihteeri Keith Krach vieraili maassa syksyllä. Valkoinen talo aikoo myös myydä Taiwanille kehittynyttä aseistusta.

Vaalit

USA:n vaalit vaikuttavat myös tilanteeseen. Republikaanipresidentti Trumpin vastaehdokkaana on demokraattien Joe Biden, jonka mahdollisesta Taiwan-politiikasta ei ole tihkunut paljon tietoa julkisuuteen.

– Taiwanin aiemmat hallinnot eivät ole tietääkseni pyytäneet USA:lta selkeää sitoutumista Taiwanin puolustamiseen, sanoo Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon analyytikko Bonnie Glaser.

– Uskon Taiwanin presidentin tiedostavan, että tämänkaltainen muutos Yhdysvaltain politiikassa voisi saada aikaan kriisin Kiinan kanssa, eikä hän siksi pitäisi sitä tervetulleena, Glaser toteaa.

– Tästä huolimatta, jos USA konsultoisi Taiwanin hallitusta, se saisi aikaan keskustelun siitä, olisiko tällainen tarjous pöydällä enää uudestaan ja voitaisiinko siihen liittyvät riskit hyväksyä.

Haassin ja Sacksin mukaan presidentti Trumpin ailahteleva ulkopolitiikka on tuonut esiin strategisen muutoksen tarpeen.

– Yhdysvaltain hallitus on aiheuttanut epäilyjä siitä, tulisiko USA ystäviensä ja liittolaistensa avuksi, kaksikko kirjoittaa.