Kiina varoittaa: Uusi Pohjois-Korean ydinkoe aiheuttaisi katastrofin

Edellinen maanalainen ydinräjäytys romautti vuoren sisällä sijainneen onkalon ja koelaitoksen tunneleita.

Kiinalaisen tutkijaryhmän mukaan Pohjois-Korean käyttämä maanalainen Punggye-rin ydinkoelaitos on vaarallisen epävakaa, kertoo Wall Street Journal.

Edellinen ydinräjäytys aiheutti vuorensisäisen onkalon romahduksen. Tutkijat varoittavat, että uusi ydinräjäytys ”aiheuttaisi entistä suuremman mittakaavan romahduksen, joka puolestaan loisi ympäristökatastrofin”.

Arvio perustuu University of Science and Technology of China -yliopiston seismologien tekemään tutkimukseen, joka on määrä julkaista lähiaikoina. Tietoja sen sisällöstä on kuitenkin vuotanut jo kansainväliselle medialle.

Kiina on joutunut lisäämään viime vuosina lähialueiden säteilymittauksia, sillä Punggye-ri sijaitsee vain noin 80 kilometrin päässä sen rajasta. Maan hallitus pelkää, että radioaktiivinen laskeuma voisi aiheuttaa levottomuuksia Kiinassa.

Aiemmin huhtikuussa julkaistiin myös toinen kiinalaistutkimus, joka vahvisti edellistä ydinkoetta seuranneen jälkijäristyksen johtuneen onkalon romahduksesta.

Syksyllä otettujen satelliittikuvien mukaan aiemmin 2200 metriä korkea vuori oli äkillisesti kutistunut. Yhdysvaltalaiset ja eteläkorealaiset asiantuntijat totesivat vuoren sisällä sijainneiden tunnelien romahtaneen, minkä vuoksi myös ydinkoelaitos on todennäköisesti käyttökelvoton.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ilmoitti lauantaina lopettavansa toistaiseksi kaikki ydin- ja ohjuskokeet. Osa asiantuntijoista on pitänyt ilmoitusta keinona hankkia myönnytyksiä länsimailta.

Etelä- ja Pohjois-Korean neuvotteluiden on määrä alkaa perjantaina. Kimin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välille valmistellaan parhaillaan tapaamista toukokuulle.