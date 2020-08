Kiina raivostui Ruotsille: Etsii syntipukkia koronaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinalaislehden mukaan Ruotsi yrittää peittää omia epäonnistumisiaan syyttämällä Kiinan pikatestejä.

Ruotsin kansanterveyslaitos kertoi alkuviikolla, että jopa 4000 potilasta on saanut virheellisen positiivisen testituloksen kiinalaisesta covid-pikatestistä. Dagens Industrin mukaan itse otettavien Beijing Genomoca Instituten (BGI) pikatestien luotettavuus on herättänyt suurta huomiota myös muualla maailmalla.

Kiinassa uutisoidaan nyt, että Ruotsi yrittää peitellä omia virheitään syyttämällä Kiinaa virheellisistä testeistä. Kiinan valtion valvoman Global Timesin mukaan kyseessä eivät ole virheelliset testitulokset vaan kiinalaistestien suurempi herkkyys ja erilainen oireettomuuden määritelmä.

Global Timesin mukaan Ruotsi yrittää etsiä syntipukkia maan omille virheille ja siirtää syyn muualle.

”Tarkoituksena on ohjata huomio pois epäonnistumisista, joita he ovat tehneet viruksen leviämisen estämiseksi”, Global Times kirjoittaa Dagens Industrin mukaan. Aiheesta kertoo tässä Expressen.

Kiinalaislehden mielestä Ruotsin kansanterveysviraston lausunnoissa on useita ristiriitaisuuksia. Maailman terveysjärjestö WHO kertoi torstaina, että se aikoo tutkia BGI:n testejä ja sitä, miten niitä on Ruotsissa käytetty.