Keskustalaiset: Valkoposkihanhien suojametsästys sallittava

Valiokuntien puheenjohtajat vaativat ympäristöministeri Krista Mikkosta tarttumaan ongelmaan välittömästi.

Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen (kesk.) ja maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.) vaativat, että Suomessa on sallittava nopeasti valkoposkihankien suojametsästys Ruotsin ja Viron tapaan.

– Myös tänä keväänä valkoposkihanhet ovat aiheuttaneet mittavia tuhoja useilla tiloilla kautta Suomen, kun rehusato on menetetty. Tähän on tultava kiireellä muutos. Edellytämme, että ympäristöministeri (Krista) Mikkonen (vihr.) tarttuu ongelmaan välittömästi, Hannu Hoskonen ja Anne Kalmari vaativat.

Hoskosen ja Kalmarin mukaan uudistus voidaan toteuttaa nykyisten EU-direktiivien ja kotimaisen luonnonsuojelulain puitteissa lisäämällä väljyyttä poikkeuslupiin.

Hoskonen ja Kalmari tähdentävät, että ympäristöministeriön on aloitettava asian valmistelu välittömästi. Peruste uudistukselle on valkoposkihanhien aiheuttamat vahingot maataloudelle, jonka kannattavuus on jo muutenkin poikkeuksellisen heikko.

– Pidemmällä aikavälillä valkoposkihanhesta on tehtävä riistalaji ja mahdollistettava sen kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen, Hoskonen ja Kalmari esittävät.