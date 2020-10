Keski-Uudellamaalla yhä uusia joukkoaltistumisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän mukaan joukkoaltistumisia on tapahtunut Järvenpäässä.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän eli Keusoten mukaan Kinnarin yläkoululla Järvenpäässä on tapahtunut joukkoaltistuminen koronavirukselle.

Koululla on ollut tartuttavuusaikana 28.9. ja 29.9. koronapositiiviseksi todettu henkilö. Koulussa altistuneet oppilaat ja osa henkilökuntaa asetetaan kotikaranteeniin Keusoten tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräyksestä. Yhteensä karanteeniin asetetaan noin 50 henkilöä.

Järvenpäässä on todettu sunnuntaina joukkoaltistuminen myös joukkueharrastuksessa. Altistuminen koronavirukselle on tapahtunut Järvenpään monitoimihallissa Järvenpään palloseuran 05-ryhmän jalkapalloharjoituksissa 28.9. Altistuneiden määrä on noin 40 henkilöä.