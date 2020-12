Keski-Euroopassa käännettä: Toinen aalto hiipuu

Koronaviruksen toinen epidemia-aalto on kääntynyt merkittävään laskuun useissa Euroopan maissa.

Muun muassa Ranskassa ja Belgiassa uusien infektioiden määrä on hiipunut marraskuun alun huipun jälkeen syyskuun lopun tasolle.

Tilanne on helpottamassa myös Britanniassa, jossa uusien Covid-19-tapausten määrä oli 12. marraskuuta 33 470 kappaletta, mutta viime päivinä enää 12 000–16 000 kappaletta.

Koronakuolemien määrä alkoi laskea marraskuun 21. päivänä eli noin kaksi viikkoa mittavien rajoitustoimien jälkeen. Britannian terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n mukaan Covid-19-infektioon menehtyi keskiviikkona 648 potilasta, joihin lukeutui myös perusterve 19-vuotias henkilö.

Hyväksynnän saaneen Pfizerin ja BioNTechin koronarokotteen toivotaan vauhdittavan epidemian kuihtumista vuodenvaihteen jälkeen. Britannia saa käyttöönsä 800 000 rokoteannosta jo ensi viikolla sekä noin kymmenen miljoonaa vuoden loppuun mennessä.

Terveysministeri Matt Hancock arvioi tiedotustilaisuudessa, että pandemian loppu on jo näköpiirissä. Hänen mukaansa rokotusten toteuttaminen tulee vaatimaan ennennäkemättömiä logistisia ponnisteluita muun muassa haastavan kylmäketjun vuoksi.

Pääministeri Boris Johnson on kehottanut kansalaisia noudattamaan kaikkia koronaohjeita ja -rajoituksia hyvistä rokoteuutisista huolimatta.

– Voimme palata rokotteiden luoman suojavaikutuksen turvin takaisin tavanomaiseen elämäämme ja saamme talouden jälleen liikkeelle, pääministeri kirjoittaa Twitterissä.

