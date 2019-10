Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Paula Risikon mielestä kevytautojen viivytys ei saa kestää vuotta.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko oli aikanaan liikenneministeri, jonka kaudella kevytautojen Suomeen saamisen valmistelu laitettiin liikkelle. Risikko osoitti budjetin lähetekeskustelussa keskiviikkona ymmärrystä asiaan tulleelle mutkalle, jossa jo joulukuussa hyväksyttyyn lakiin tarvitaan yhä EU:n hyväksyntä.

– Mutta. Mielestäni aivan liian pitkässä liemessä. Aivan kerta kaikkiaan mentiin rähmällensä EU:n edessä, Paula Risikko arvosteli.

– Minun mielestäni se oli typerä temppu. Minusta olisi pitänyt taistella enemmän.

– No, me ollaan päätetty nyt näin. Mutta tehdään se nyt ilman muuta sillä tavalla, että se menee kirjan mukaan – että me saadaan se (kevytautot) tänne – mutta todella pitää tehdä nyt topakasti töitä. Ei tässä voi mennä vuotta!, Risikko sanoi.

Paula Risikon mukaan eduskunnassa kaikki tietävät mistä Suomelle tullut viive johtuu: niistä maista, jotka lähtivät asiasta tappelemaan EU:ssa.

Hallituspuolueiden kansanedustajat tivasivat kokoomuksen linjaa asiassa ja mitä Risikko tarkoitti sanomalla ”kirjan mukaan”. Risikko viittasi eduskunnan liikennevaliokunnan käymään keskusteluun: tehdään muutokset lakiin ja pyritään notifiointiin.

– Meidän kantahan on se, että tässä on liian pitkässä liemessä tämä. Me olemme aivan rähmällämme EU:n edessä. Mutta olemme halunneet yhteistyötä, että mentäisiin eteenpäin, Risikko selvensi.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) totesi olevan ”pakko sanoa, että erikoista tämä keskustelu tässä salissa on”.

– Ei ole mitään EU:ta, joka on jossain muualla. Suomi on osa EU:ta. Me olemme sitoutuneet niihin yhteisiin pelisääntöihin, joita yhdessä olemme laatineet, Sanna Marin sanoi.

– Suomen lainsäädäntö ei ole meidän yhteisen EU-lainsäädäntömme mukainen, ja sen takia tämä korjaus tullaan tekemään.

– Me emme ole rähmällämme yhtään kenenkään edessä. Me tulemme tekemään tämän järkevästi, mutta myös vastuullisesti niin, että myöhemmin ei Suomen valtio eivätkä muut tahot joudu korvausvastuuseen, Marin jatkoi.