Kenraali: Venäjän sukellusvenetoiminta ennätyksellisen vilkasta

Venäjän laivaston sukellusveneet toimivat aktiivisemmin kuin kertaakaan kylmän sodan päättymisen jälkeen, kertoo Stars and Stripes.

Kenraali Curtis M. Scaparrottin mukaan presidentti Vladimir Putinin hallinto on tehnyt viime vuosien aikana huomattavia investointeja maan merivoimiin.

– Sukellusveneitä liikkuu merillä yhä enemmän ja ne operoivat tiheämmällä tahdilla kuin aiemmin. Aluksia ja erityisesti niiden asejärjestelmiä modernisoidaan jatkuvasti.

Kongressin puolustusvaliokunnalle puhunut Scaparrotti kehotti Yhdysvaltoja lisäämään merivoimien määrärahoja, jos maa haluaa säilyttää sotilaallisen asemansa.

Yhdysvaltain laivaston sukellusveneiden määrä on näillä näkymin vähenemässä 52:sta 42:een seuraavan vuosikymmenen aikana. Monet kylmän sodan aikaiset alukset tulevat lähivuosina elinkaarensa päähän.

Laivasto on tilannut kaksi uutta Virginia-luokan sukellusvenettä, minkä lisäksi ikääntyvien Los Angeles -luokan alusten käyttöikää on tarkoitus venyttää.

Scaparrottin mukaan Yhdysvallat ei ole pystynyt toistaiseksi vastaamaan tarpeeksi voimakkaasti Venäjän informaatiovaikuttamiseen.

– He levittävät jatkuvasti disinformaatiota verkon kautta. Reaktiomme on toistaiseksi ollut hyvin heikko, kenraali totesi.

Scaparrotti: Russia demonstrated a willingness & capability to exert influence, spread disinformation & undermine confidence in @NATO. At sea, on land, or in the air, Russia’s increasingly modernized military is operating at levels not seen since the Cold War. #EUCOM2018 #SASC pic.twitter.com/h5X1DHoI7I

