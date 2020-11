Kemianteollisuus toivoo kestävää politikkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU:n elpymisrahoitus pitää uuden puheenjohtajan mukaan pitää kohdentaa oikein.

Kemianteollisuus ry:n syyskokous valitsi keskiviikkona puheenjohtajan ja hallituksen ensi vuodelle. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Borealis Polymers Oy:n toimitusjohtaja Salla Roni-Poranen.

− Kemia on osa jokapäiväistä hyvää elämää. Kemianteollisuudella on merkittävä rooli vihreässä siirtymässä. On hienoa olla toteuttamassa ja seuraamassa tätä kehitystä, Roni-Poranen kertoo tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että Suomen kemianteollisuudessa tavoittellaan hiilineutraalisuutta vuoteen 2045 mennessä.

– Jo nyt olemme ottaneet merkittäviä askeleita, mutta edelleen tarvitsemme paljon investointeja, jotka pitää pystyä toteuttamaan kilpailukykyä heikentämättä. Tähän tarvitsemme innovatiivista ja kestävää teollisuuspolitikkaa, kuten päästötöntä ja hinnalta kilpailukykyistä energiaa, TKI-panostusta, nopeita lupamenettelyjä sekä kohtuullista sääntelyä ja verotusta. EU elpymisrahoitus (RRF) on hyvä työkalu tukea vihreää siirtymää, mutta tuki pitää kohdentaa oikein investointeihin, jotka tuovat kasvua tulevaisuudessa, Roni-Poranen painottaa.