Kaupungin 15 koulussa altistuneita, yli tuhat karanteenissa – ”olisiko aika pohtia”

Vantaalla on raju epidemiatilanne kouluissa ja päiväkodeissa.

Vantaan kaupungin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on asetettu jo 1188 henkilöä karanteeniin koronavirusaltistumisen johdosta.

Perusopetuksen puolella altistuneita on eniten Lehtikuusen koulussa, jossa 454 henkilöä on karanteenissa 9.–19. helmikuuta saakka. Altistuneita on Hiekkaharjun koulussa 78, Itä-Hakkilan koulussa 59, kansainvälisessä koulussa 56 ja Sotungin koulussa 57 henkilöä.

Varhaiskasvatuksessa karanteenissa on yhteensä 146 henkilöä, joista 94 on altistunut Koivukylän päiväkotipaviljongissa.

Vantaan kaupungin mukaan varhaiskasvatuksen lasten ja koulujen oppilaiden huoltajat sekä koulujen ja päiväkotien henkilökunta ovat saaneet tiedon altistuksista.

Toiminta jatkuu päiväkodeissa ja kouluissa normaalisti, ja kaikki muut paitsi nyt karanteeniin asetetut tulevat normaalisti päiväkotiin ja kouluun. Kaupungin mukaan tiloissa ei ole tartuntavaaraa.

Vantaalla varhaiskasvatuksessa on noin 13 600 lasta. Suomen ja ruotsinkielisissä peruskouluissa oppilaita on yhteensä noin 23 700. Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijoita on 7 700.

Karanteenien suuri määrä on herättänyt keskustelua siitä, voidaanko lähiopetusta enää jatkaa nykyisessä epidemiatilanteessa.

– 15 eri koulua. Olisiko aika pohtia kahden viikon etäkoulua, Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Kati Komulainen kysyy Twitterissä.

