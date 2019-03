Kauhu näytöslennolla: Heittoistuin paiskasi siviilin ulos hävittäjästä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ranskalaishävittäjän heittoistuin laukesi nousun aikana.

Ranskan Saint-Dizierin lentotukikohdassa on tapahtunut erikoinen onnettomuus, jossa kaksipaikkaisen Rafale B -hävittäjän siviilimatkustajan heittoistuin laukesi tai laukaistiin kesken nousun.

Asiasta uutisoivan ilmailusivusto The Aviationistin mukaan matkustaja oli 64-vuotias mies. Hänen kerrotaan loukkaantuneen vakavasti. Ranskan asevoimien tiedottajan mukaan matkustaja on sairaalahoidossa ja hänen tilansa on vakaa.

Kone oli nousemassa harjoituslennolle, kun heittoistuin laukesi ja matkustaja sinkoutui ulos koneesta. Pilotti loukkasi kätensä ohjaamon kuomuun, mutta onnistui laskeutumaan turvallisesti takaisin kentälle.

Julkisuuteen ei ole kerrottu, oliko kyse esimerkiksi medialennosta. The Aviationistin mukaan siviilimatkustajat perehdytetään aina huolellisesti ennen hävittäjälentoja. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, mihin ohjaamossa ei missään nimessä saa koskea. Uutisessa huomautetaan, että heittoistuinjärjestelmät ovat myös erittäin luotettavia ja niihin liittyvät häiriöt ovat äärimmäisen harvinaisia. On siis todennäköistä, että kyseessä oli jonkinlainen vahinkolaukaisu.