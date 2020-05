Katri Kulmuni: Ravintoloiden alueellinen porrastus tärkeä kysymys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministeri Maria Ohisalon mielestä olisi hankalaa, jos eri puolilla maata olisi erilaisia ratkaisuja.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mielestä ravintoloiden avaamista pitäisi porrastaa alueellisesti.

– Alueellinen porrastus on hyvin tärkeä kysymys. Valitettavasti sellaista lainsäädäntökehikkoa ei oikein ole olemassa ollut ja hallituksen täytyy sellainen rakentaa myös syksyä varten, jos toinen aalto mahdollisesti tulisi, Katri Kulmini sanoi saapuessaan tänään tiistaina Säätytalolle hallituksen neuvotteluun.

Kulmunin mukaan hallituksen on katsottava parin viikon välein, miten virus kehittyy ja liikkuu ja tarkastella myös ravintoloiden rajoituksia ja niiden purkamista.

Kulmunin näkemys alueellisesta porrastuksesta poikkeaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) näkemyksestä.

Marin linjasi tänään, että ravintoloita koskevien sääntöjen on syytä koskea koko maata, koska koronavirustauti esiintyy ryppäissä ja yksikin tautitapaus voi saada aikaan aika ison ryppään.

– Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, olisiko mahdollista tehdä alueellisia rajauksia, sillä tautitilanne eri puolilla maata on erilainen. Kuitenkin itse näen, että ravintolatilat ovat senkaltaisia tiloja, että yksikin tautitapaus voi mahdollistaa viruksen leviämisen erittäin suureen joukkoon, Marin sanoi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on samoilla linjoilla pääministerin kanssa.

– On pystyttävä viestimään myös selkeästi sääntöjä ja jos eri puolille tulisi erilaisia ratkaisuja, niin aika hankalaa siitä tulisi kaikkinensa, Ohisalo sanoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi, että ravintolarajoitusten alueellinen porrastus tarkoittaisi sitä, että eri puolilla maata olisi esimerkiksi erilaiset aukioloajat.

– Nythän me menemme neuvotteluun ja olen luottavainen, että hallitus tänään pääsee ratkaisuun. On tärkeää, että me pystymme vähitellen ja turvallisesti avaamaan kahviot, kahvilat, ravintolat, Henriksson sanoi.

Henrikssonin mukaan ainakaan vielä alueellisten rajoitusten käyttöönotto ei ole mahdollista tartuntatautilain puitteissa, mutta se riippuu siitä, minkälainen esitys tulee pöydälle ja minkälaisena se hyväksytään.

– Lainsäätäjällähän on yleensä monenlaisia mahdollisuuksia, oikeusministeri sanoi.

