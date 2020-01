Katri Kulmuni: Kirsi Pimiä on pätevä sisäministeriön kansliapäälliköksi

Keskustan puheenjohtajan mukaan sisäministeri Maria Ohisalolla on toimivalta nimittää haluamansa ehdokas virkaan.

Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Katri Kulmunin mukaan keskustan kanta poliittisiin virkanimityksiin on se, että parhaat ehdokkaat täytyy aina nimittää tehtäviin.

– Mitä olen ymmärtänyt vaikkapa hakijoista, jotka ovat loppusuoralla olleet, he kaikki ovat päteviä siihen tehtävään. Antti Pelttari, Kirsi Pimiä aivan varmasti. Eihän yhteiskunnallinen osallistuminen

ei saa ikinä olla myöskään este tai hidaste, vaan sen täytyy samalla lailla olla mahdollisuus poliittiseen osallistumiseen, Katri Kulmuni sanoi tiedotusvälineille keskustan talvikokouksen yhteydessä.

– Tämä on yleensä ollut perinne, että esittelevä ministeri saa omassa ministeriössään ylimmän virkamiehen nimittää ja vihreät tässä noudattavat kyllä varmasti vakiintunutta perinnettä. Molemmat heistä selviävät varmasti tehtävässä hienosti ja näin uskon myös Kirsi Pimiän osalta olevan, Kulmuni jatkoi.

Sisäministeriön kansliapäällikön valinnasta on syntynyt kohu, sillä mediatietojen mukaan sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on nimittämässä tehtävään yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän, joka on taustaltaan vihreä. Pimiällä ei ole aiempaa kokemusta sisäministeriön hallinnonalalta. Tehtävään on hakenut myös kokoomuslainen Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari, joka on toiminut sisäministeriössä Anne Holmlundin (kok.) valtiosihteerinä ja kansainvälisen osaston ylijohtajana. Valtioneuvosto päättää nimityksestä tänään torstaina.

Kulmunin mukaan hallituksesta on käyty virkanimityksistä sellaista keskustelua, että esittelevällä ministerillä on toimivalta ja vastuu asiassa.

– Totta kai lainsäädäntöä noudatetaan punktuaalisesti, kuten aina kaikissa asioissa. Ja esittelevä ministeri on se, joka sen esityksen tekee, Kulmuni sanoi.