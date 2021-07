Karu ennuste: Suomen kasvu jää jälkeen muusta EU:sta

Euroopan komissio ennustaa EU-alueelle vauhdikasta talouskasvua kuluvalle vuodelle.

Koronakriisistä ovat toipumassa nopeimmin Irlanti ja Romania, joiden talouskasvun arvioidaan nousevan yli seitsemään prosenttiin. Kasvu on vahvaa myös Unkarissa (6,3 prosenttia), Espanjassa (6,2 prosenttia), Ranskassa (6,0 prosenttia) ja Sloveniassa (5,7 prosenttia).

Viroon ennustetaan 4,9 prosentin kasvua ja Ruotsiin 4,6 prosentin kasvua. Listan häntäpäässä ovat Tanska kolmen prosentin ja Suomi 2,7 prosentin kasvuennusteella.

Ennusteen mukaan Suomen kasvuvauhti pysyy suunnilleen samalla tasolla eli 2,9 prosentissa vuonna 2022.

Suomen talous supistui viime vuonna 2,8 prosentilla eli monia muita maita vähemmän. EU-maiden bruttokansantuote laski vuonna 2020 keskimäärin kuusi prosenttia.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi huomauttaa, että yhtä vähän supistuneista maista Ruotsi, Tanska, Viro ja Puola kasvavat silti Suomea nopeammin.

– Nyt niitä rakenneuudistuksia, Romakkaniemi kirjoittaa Twitterissä.

The EU economy is set to rebound faster than expected 📈

Summer 2021 #ECForecast:

Economic Growth:

2⃣0⃣2⃣1⃣: 4.8%

2⃣0⃣2⃣2⃣: 4.5%

Inflation:

2⃣0⃣2⃣1⃣: 2.2%

2⃣0⃣2⃣2⃣: 1.6%

Employment is expected to grow in line with economic activity. Read more ↓

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 7, 2021