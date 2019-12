Kansanedustajat toivovat al-Holista tuoduille lapsille yksityisyyttä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaksi suomalaista orpolasta kotiutettiin eilen onnistuneesti al-Holin leiriltä Suomeen. Monet kansanedustajat ovat paitsi iloinneet uutisesta, myös toivoneet lapsille yksityisyyttä ja rauhaa.

Kansanedustaja Emma Kari (vihr.) on kiteyttänyt lasten yksityisyyden suojaa koskevat ajatuksensa Twitter-tilillään. Päivityksellä viitataan etenkin siihen, ettei suomalaisten tai median tulisi selvittää tai julkistaa kotiutettujen lasten henkilöllisyyttä.

– Onnellinen uutinen joulun alla. Kaksi pientä orpolasta al-Hol-leiriltä ovat vihdoin Suomen viranomaisten hoivissa. Toivon, että näille lapsille annetaan nyt rauhaa ja yksityisyyttä toipua. Heidän oikeutensa turvaan on suurempi kuin meidän oikeutemme saada heistä tietoa, Kari linjaa.

Karin päivityksen ovat jakaneet esimerkiksi kansanedustaja Jenni Pitko (vihr.) ja Saara Hyrkkö (virh.).

Myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on iloinnut lasten onnistuneesta kotiuttamisesta ja toivonut näille turvallisuutta.

– Kaksi alle kouluikäistä suomalaista orpoa on saatu al-Holin leirin karuista olosuhteista viranomaistemme huomaan. Tämä on hyvä uutinen. Toivon, että pian tästä eteenpäin näiden lasten lapsuus on turvallinen ja onnellinen. Kiitos tärkeää työtä tekeville viranomaisillemme.

Lasten yksityisyyden suojaan on ottanut kantaa myös sisäministeriö. Sisäministeriön kannan on jakanut muun muassa sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.

– Lasten turvallisuuden ja yksityisyyden suojan vuoksi ulkoministeriö ei anna julkisuuteen lapsia koskevia tietoja. Myöskään ulkomailla tapahtuvan viranomaistoiminnan yksityiskohtia ei kerrota. Paluureittiä tai -tapaa ei kerrota etukäteen. Kuvausmahdollisuutta ei ole, sisäministeriö kirjoittaa.

