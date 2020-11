Kansanedustaja tyrmistyi korona-arviosta: En taida sanoa ääneen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terhi Koulumies pelkää viruksen leviävän kouluissa.

Kokoomuksen kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies on vaatinut pääkaupunkiseudulle tiukempia koronarajoituksia. Hän jätti viime viikolla kirjallisen kysymyksen koronaviruksen leviämisen estämisestä kouluissa ja päiväkodeissa.

Koulumies kertoo Twitterissä, että ”kuulemma Helsinki ei voi määrätä etäkoulua, koska kaupungin sote-viraston epidemiologisen yksikön lääkärit eivät näe sitä välttämättömänä”.

− Enpä taida sanoa ääneen, mitä mieltä olen heidän tilannearviostaan, Koulumies kirjoittaa.

− Tästä kaikesta tulee niin epätoivoiseksi ja vihaiseksi, että pakko sulkea kännykkä nyt, tai ei saa unta.

Hän huomauttaa, että muilla alueilla pahentuneeseen tautitilanteeseen on otettu järeämmät keinot.

− Tekisi mieli muuttaa vaiks Vaasaan, siellä ihmisistä välitettiin ja toimittiin nopeasti. Tai no Turussakin on toimittu hyvin, monessakin muussa kunnassa on osattu toimia.

