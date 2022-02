Kansanedustaja ei hyväksy ministerin näkemystä: Lakia ja poliisia toteltava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Pia Kauman mukaan myös mielenosoittajien on noudatettava viranomaisten ohjeita.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ei hyväksy sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) näkemystä siitä, että poliisin ohjeiden noudattamatta jättäminen mielenosoituksissa olisi hyväksyttävää.

– Sisäministeri @MikkonenKrista antoi ymmärtää @yleuutiset, että kansalaistottelemattomuus ja poliisin ohjeiden noudattamatta jättäminen mielenosoitusten järjestämisessä olisi ok. En hyväksy tällaista näkemystä ministeriltä. Lakia ja poliisia on myös mielenosoittajien toteltava, Pia Kauma toteaa Twitterissä.

Viikonloppuna järjestetyssä koronarajoituksia vastustavassa Convoy Finland -mielenosoituksessa osoitettiin mieltä myös kansalaistottelemattomuuden keinoin.

Ministeri Mikkosen mukaan kansalaistottelemattomuus on yksi mahdollinen tapa vaikuttaa, kunhan tekijä kantaa vastuun teoistaan ja kärsii mahdolliset rangaistukset. Hän korostaa, että väkivalta tai ilkivalta ei kuulu kansalaistottelemattomuuden piiriin ja että tekijän on kannettava vastuu teoistaan.

Myös kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen on Mikkosen kanssa eri mieltä. Häkkäsen mukaan poliisin käskyjä ja lakeja on aina noudatettava. Häkkäsen mielestä Suomeen on laadittu hyvin laveat oikeudelliset puitteet mielenosoittamiselle, ja niiden pitäisi riittää myös esimerkiksi Elokapinalle ja Convoy Finlandin kannattajille.

– Suomessa kaikilla on oikeus mieltä osoittaa, mutta poliisilla on velvollisuus turvata myös yhteiskunnan turvallisuus ja sivullisten turvallisuus. Sen takia poliisin käskyjä pitää noudattaa, Häkkänen sanoo.

