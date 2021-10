Kalifornian kouluissa rukoillaan atsteekkien veristä jumalaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vanhemmat nostivat kanteen, jonka mukaan toiminta rikkoo sekä Yhdysvaltain että Kalifornian perustuslakeja.

Kolme yhdysvaltalaista vanhempaa haastaa Kalifornian julkisen koulujärjestelmän oikeuteen estääkseen kouluja kannustamasta oppilaita lausumaan rukouksia atsteekkien jumalille, joita aikoinaan palvottiin käyttämällä ihmisuhreja, kertoo uutissivusto Daily Wire.

Vanhemmat perustelevat kannettaan sillä, että näin rikotaan sekä Yhdysvaltain että Kalifornian perustuslakeja.

Fox Newsin mukaan asia tuli ilmi aikaisemmin tänä vuonna, kun tutkija Chris Rufo raportoi osavaltion etnisten opintojen opetussuunnitelmaan kuuluvasta osasta. Opetussuunnitelmassa esitetään lauluja, joilla kutsutaan esiin Tezcatlipoca-jumalaa.

Tezcatlipoca on atsteekkien jumala. Verenhimoisen Tezcatlipocan palvonnan myötä ihmisuhraus tuli osaksi uskonnollisia menoja.

Vanhempia edustavan The Thomas More Society -lakitoimiston mukaan opetussuunnitelma on ”räikeästi perustuslain vastainen”.

– Asiakkaamme eivät vastusta sitä, että oppilaat oppivat eri kulttuureista ja uskonnoista. Mutta Kalifornian opetuslautakunnan hyväksymä etnisten opintojen opetussuunnitelma menee paljon pidemmälle ohjatessaan oppilaita rukoilemaan atsteekkien jumalia, sanoo lakimies Paul Jonna.

– Sekä Kalifornian että Yhdysvaltain perustuslait kieltävät rukoilemisen julkisissa kouluissa.