Kai Mykkänen vastaa sisäministerille: Entä jos naapuri ei ota Suomeen tulleita takaisin?

Kokoomuksen ryhmyrin mielestä tiedossa olevista rajalakien puutteista pitää keskustella.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on sitä mieltä, että maahantuloa koskevan lainsäädännön julkisesti tiedossa olevista puutteista pitää keskustella.

Hän muistuttaa, että valmius-, raja- ja ulkomaalaislait ovat julkisia ja huomauttaa, että rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Pasi Kostamovaaran mukaan valmiuslaissa ei ole tarvittavia valtuuksia tilanteeseen, jossa Suomeen kohdistuisi siirtolaisilla painostamista.

Kostamovaara totesi tällä viikolla Helsingin Sanomille, ettei Raja­vartio­laitoksella ole nyt toimivaltuuksia palauttaa rajan ylittäjiä ilman että heidän asiansa selvitetään. Hänen mukaansa toisin ei voida toimia ilman erillisiä poliittisia päätöksiä. Kostamovaara piti asiasta virinnyttä keskustelua ja valmiuslain pykälien arvioinnista tarpeellisena.

– Olemme hyvin tyytyväisiä, kun laajalla rintamalla on tultu siihen johtopäätökseen, että valmiuslain poikkeusolot on hyvä arvioida. On hyvä myös arvioida tarpeet nimenomaan sisäisen turvallisuuden viranomaisten lisätoimivaltuuksille, joita siellä ei käytännössä ole, Kostamovaara sanoi HS:lle.

Kai Mykkänen vastaa Twitterissä tuoreelle sisäministeri Krista Mikkoselle (vihr.).

– Vakava kysymys on, mihin Krista Mikkonen pikakäsittely Suomen puolella johtaa, jos naapuri ei ota takaisin? Siis jos turvapaikanhaku on ulkovallan toimesta muutettu pelinappulaksi ja irvikuvakseen. Siksi esitämme hätäpykälää, ettei kannattaisi yrittää, Mykkänen avaa.

Mikkonen arvosteli opposition välikysymystä rajalainsäädännön tilanteesta lauantaina Helsingin Sanomien haastattelussa. Hallituksen on vastattava siihen, miten Suomi toimisi, jos Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisin kaltainen tilanne tulisi eteen meillä. Tästä saatiin esimakua talvella 2015-2016, kun Venäjä yllättäen lähetti pohjoisen rajanylityspaikoille turvapaikanhakijoita. Tilannetta on pidetty yleisesti tällaisen hybridioperaation koepallona.

Krista Mikkosen mukaan välikysymyksessä tehdään kuitenkin politiikkaa turvallisuudella. Hänen mukaansa julkisuuteen ei voida kertoa, miten Suomi toimisi, jos rajalla yritettäisiin vaikuttamisoperaatiota.

Kokoomuksesta on esitetty, että turvapaikkahakemusten vastaanotto pitäisi voida keskeyttää väliaikaisesti tilanteessa, jossa kansallinen turvallisuus on uhattuna.

