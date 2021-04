Kai Mykkänen IS:lle: Toivottavasti tämä herätti hallituksen

Kokoomuksen ryhmäjohtajan mielestä paperitehtaan lopettamisen pitäisi herättää hallitus päätöksentekoon.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toivoo Ilta-Sanomien haastattelussa hallitukselta päätöksiä työpaikkojen puolesta.

Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti tiistaina aikovansa sulkea Veitsiluodon tehtaan Kemissä. Sulkeminen vie työpaikan yli 600 ihmiseltä.

– Tämä teroittaa sitä, että Suomen kilpailukyky pitää saada kuntoon. Konkreettiset, työpaikkoja luovat päätökset pitäisi olla keskiössä kehysriihessä, Mykkänen sanoo IS:lle.

Tieto Stora Enson päätöksestä tuli juuri hallituksen kehysriihen alla. Mykkäsen mielestä Veitsiluodon paperitehtaan lopettamisen pitäisi herättää hallitus päätöksentekoon.

– Toivottavasti tämä olisi herätys hallitukselle huomiseen riiheen. Tutkimus ja tuotekehitys ovat tärkeää tulevaisuuden rakentamista, mutta me tarvitsemme niitä päätöksiä, jotka tässä ja nyt helpottavat työllistymistä: paikallisen sopimisen helpottamista, työvoimatarpeen mahdollistamista, että sitä on teollisuuden tarpeisiin. Meillä on edessä työvoimapula nousukaudella, kun rakenteellinen työttömyys on niin korkea.

Mykkäsen mukaan Suomi tarvitsee myös selkeän linjauksen siitä, että yritysten verotusta ei kiristetä, vaan työn ja yrittämisen verotusta kevennetään.

– Nämä ovat niitä perussuuntia, joilla teollisen toiminnan kilpailukykyä parannetaan heti. Toivottavasti tämä muistutus teollisen pohjan heikkoudesta antaisi hallitukselle rohkeuden tehdä päätöksiä, Mykkänen sanoo IS:lle.

Muistuttaa, että tarvitsemme Suomen kilpailukykyä tuotannon investoinneissa parantavia tekoja huomenna hallituksen puoliväliriihestä. Muuten vanhaa lähtee nopeammin kuin uutta tulee. T&K-raha hyvä asia, mutta tärkeimmät puutteemme ovat verot ja jäykkyys.https://t.co/HhSa8fzULI — Kai Mykkänen (@KaiMykkanen) April 20, 2021