Kahden rokotteen yhdistelmä voi antaa parhaan suojan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Riskiryhmille kannattaa antaa kolmas rokote ennen talvea, esittää brittitutkimus.

Kahden eri rokotteen käyttö antaa vahvan suojan koronavirusta vastaan, kertoo brittiläisen Oxfordin yliopiston tutkimus. Suoja saattaa olla jopa vahvempi kuin yhden rokotteen käyttö.

Com-Cov-tutkimuksessa vertailtiin Pfizerin ja Astra Zenecan rokotteiden eri yhdistelmiä. Yhdelle koeryhmälle annettiin kaksi annosta Pfizerin rokotetta, toiselle ryhmälle kaksi annosta Astra Zenecan rokotetta ja kolmannelle ryhmälle yksi annos Pfizeria ja yksi Astra Zenecaa.

Kaikki yhdistelmät toimivat hyvin ja saivat immuunijärjestelmän toimimaan, sanoo Britannian hallituksen apulaisylilääkäri Jonathan Van-Tam BBC:llä.

Hänen mukaansa näyttää lisäksi siltä, että jos henkilö on jo saanut kaksi annosta Astra Zenecan rokotetta, tämän vastustuskykyä voidaan parantaa, jos tälle annetaan syksyllä yksi annos Pfizerin rokotetta.

Van-Tamin mukaan Britannian nykyistä rokotejärjestystä ei kannata kuitenkaan muuttaa. Tiedosta on kuitenkin hyötyä, kun tulevaisuuden rokotejärjestelmää valmistellaan.

– Rokotteiden sekoittaminen antaa meille joustavuutta tehosterokoteohjelmaan. Tiedosta on myös hyötyä maille, joiden rokoteohjelma on vielä kesken ja joilla on vaikeuksia saada rokotetta.

Jotkut maat rokottavat kansalaisiaan ristiin kahdella rokotteella jo nyt. Saksa ja Espanja tarjoavat nuorille ihmisille toiseksi rokotteeksi Pfizeria ja Modernaa, jos nämä ovat saaneet yhden annoksen Astra Zenecan rokotetta. Syynä tähän on pieni veritulppariski, joka Astra Zenecan rokotteeseen sisältyy.

Itä-Anglian yliopiston tutkimus puolestaan kertoo, että jos henkilö on saanut kaksi annosta Astra Zenecan rokotetta, kolmas annos samaa rokotetta vahvistaa suojaa koronaa vastaan. Tutkimuksen mukaan on kuitenkin epävarmaa, onko ihmisille tarpeen antaa kolmas rokote ennen ensi talvea. Epävarmuus johtuu siitä, ettei vielä tiedetä, kuinka kauan kahden rokotteen antama suoja kestää. On mahdollista, että korkean sairastumisriskin henkilöille kolmas rokote kannattaa antaa.