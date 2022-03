Kaapatuista Venäjän panssareista ei tarvitse ilmoittaa verottajalle

Ukrainan korruption vastainen virasto NAPC on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan vallatuista Venäjän ajoneuvoista ja muusta sotakalustosta ei tarvitse ilmoittaa verottajalle.

Virasto huomauttaa, ettei kalustoa ole varsinaisesti saatu kaupankäynnin seurauksena, eikä sen myyntiarvoa voi käytännössä määrittää. Merkittävät muutokset omaisuuteen pitäisi ilmoittaa vasta kymmenen vuorokauden kuluttua.

– Oletko saanut haltuusi venäläisen panssarivaunun tai panssariauton, ja olet huolissasi sen ilmoittamisesta verotukseen? Pysy rauhallisena ja jatka isänmaan puolustamista, viraston humoristisessa tiedotteessa todetaan.

NAPC huomauttaa, että sotakalusto on saatu kaupankäynnin sijasta haltuun Venäjän 24. helmikuuta aloittaman täysimittaisen hyökkäyksen seurauksena.

– Ukrainan puolustajien rohkeuden ja menestyksen vuoksi kalusto on yleensä jo tuhottua ja käyttökelvotonta, minkä seurauksena sen arvon määrittäminen on mahdotonta, virasto toteaa.

Ukrainan asevoimat on kertonut tuhonneensa viime torstain jälkeen jo noin 200 panssarivaunua, 850 panssariajoneuvoa, 300 autoa ja 60 polttoainerekkaa. Venäjän sotilaiden kerrotaan monessa tapauksessa hylänneen ajoneuvonsa maastoon ja poistuneen taistelukentältä.

Worried that a captured Russian tank or two might hurt your income tax bottom line? No worries, says Ukraine’s anti corruption watchdog: “There is no need to declare the captured Russian tanks and other equipment.” https://t.co/rr5KvC1Eur

— Carl Fridh Kleberg (@FridhKleberg) March 2, 2022