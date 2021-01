Kaaos matkustajien testeistä – suurilla sakoilla uhataan

Britannian uudet matkustusrajoitukset ovat aiheuttaneet laajaa hämmennystä ja pelkoa mahdollisista sakkorangaistuksista.

Pääministeri Boris Johnsonin hallitus lykkäsi uusien sääntöjen voimaantuloa perjantaista ensi viikon maanantaihin. BBC:n mukaan monet kaukolennoilla saapuvat matkustajat pelkäsivät 500 punnan eli noin 560 euron sakkoja, sillä virustestejä ei ollut saatavilla kaikissa lähtömaissa.

Lentoyhtiöt ovat arvostelleet viranomaisia epäselvistä linjauksista, sillä sallituista virustesteistä ei ollut aiemmin julkaistu selkeää listaa.

Maan liikennevirasto tarkensi myöhään keskiviikkoiltana, että terveystilansa voi todistaa myös niin sanotuilla LFD-pikatesteillä, joiden tuloksen saa ilman laboratorioanalyysia noin puolessa tunnissa. Testi on otettava korkeintaan 72 tuntia ennen Britanniaan suuntautuvan lennon lähtöaikaa.

Uusien sääntöjen noudattamista valvotaan myös lentoyhtiöiden osalta, joita voi uhata yli 2000 euron sakko jokaista testaamatonta matkustajaa kohden. Rahtityöntekijät, puolustusalan henkilöt ja matkustamohenkilökunta on jätetty rajoitusten ulkopuolelle.

Boris Johnson sanoi parlamentissa, että rajatestauksen tarkoituksena on ehkäistä Brasiliassa havaitun virusmuunnoksen pääsy Britanniaan.

Passengers must remember to complete a Passenger Locator Form before arriving back into England – anyone WITHOUT proof of a negative test faces a £500 fine.

