Käänne hävittäjäkaupoissa: USA:sta tarjotaan vientiin F-22:n ja F-35:n hybridiä

Lockheed Martinin kerrotaan tarjoavan uutta hävittäjää Japaniin.

Lockheed Martin tarjoaa Yhdysvaltojen ilmavoimille ja Japanille uutta versiota F-22 Raptor-häivehävittäjästä. F-22 Raptoria ei ole suostuttu myymään ulkomaille. Mielenkiintoisesta käänteestä uutisoivan Defense Onen mukaan kone olisi yhdistelmä F-35-hävittäjän ja F-22:n tekniikasta. Käytännössä kyse on Raptorista F-35:n “aivoilla” ja joillakin rakenteellisilla muutoksilla.

– Tässä rakennetaan hybridikonetta. Se ei ole F-22, eikä F-35. Se on niiden yhdistemä. Se voidaan tehdä paljon nopeammin kun täysin uusi konetyyppi, Yhdysvaltojen ilmavoimien kenraaliluutnantti evp. David Deptula kommentoi.

Defense Onen lähteen mukaan hybridikone on nyt yksi vaihtoehdoista Yhdysvaltojen seuraavaksi ilmaherruuskoneeksi.

Paljastusta tässä ruotiva The Driven War Zone huomauttaa, että Lockheed Martinin on kerrottu kauppaavan pitkälti vastaavan kuuloista hybridikonetta uutta hävittäjää ostavalle Japanille. Japanilaismedian tietojen mukaan Lockheed Martin on ehdottanut järjestelyä, jossa koneen runko, moottorit ja keskeiset järjestelmät valmistettaisiin Yhdysvalloissa, mutta koneeseen käytettäisiin runsaasti japanilaisia osia.

Nikkei Asian Review uutisoi hiljattain, että valtaosa tarjotusta koneprojektista toteutettaisiin japanilaisena työnä. Esimerkiksi siipien valmistaminen olisi Mitsubishin vastuulla. Japanin hallituksen kerrotaan pitävän Lockheed Martinin ehdotusta tällä hetkellä lupaavimpana vaihtoehtona maan ilmavoimille. Koneet olisi tarkoitus saada käyttöön jo 2030-luvulla.

Lockheed Martin ei suostunut kommentoimaan hanketta Defense Onelle. Yhtiö on mukana Suomen hävittäjäkilvassa F-35-koneella