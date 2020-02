Jyty ylityökieltoon neuvonta-alalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työtaistelulla pyritään vauhdittamaan sopimusneuvotteluja Palvelualojen työnantajat ry:n kanssa.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty aloittaa neuvonta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellon perjantaina kello 6.00 alkaen.

Kielto koskee niitä Jytyn jäsenten työpaikkoja, joissa noudatetaan neuvonta-alan runkosopimusta tai Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n talokohtaisia työehtosopimuksia. Kielto on voimassa toistaiseksi.

Neuvonta-alan työehtosopimukset päättyivät viime vuoden lopussa ja ala on ollut siitä lähtien sopimuksettomassa tilassa. Neuvotteluja on käyty marraskuusta lähtien ja neuvottelukertoja on takana jo yli kymmenen.

– Kovasta yrityksestä huolimatta sopimusneuvotteluissa ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä. Suurimpana ongelmana on ns. kiky-tuntien poistaminen ja työnantajapuolen niistä vaatimat täysin kohtuuttomat sopimusheikennykset, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ihmettelee.

Neuvonta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellon ovat asettaneet kaikki alan palkansaajajärjestöt, joita ovat Jytyn lisäksi Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työehtosopimusten piiriin kuuluvat suurimmat työpaikat ovat ProAgria, Faba, Taitoyhdistykset, Martat, 4H-liitto ja -yhdistykset, Vapaa-ajan kalastajat ja Työtehoseura.

Ongelmista huolimatta TES-neuvotteluja jatketaan seuraavan kerran maanantaina 2. maaliskuuta.