Jyrki Katainen HBL:lle: Ilman oikeusvaltiota ei ole sisämarkkinoita

Komission varapuheenjohtaja arvostelee kovin sanoin Unkaria, Puolaa ja Italiaa.

Eniten huolestuttaa oikeusvaltioon kohdistuva uhka, sanoo Euroopan komission varapuheenjohtaja ja Suomen entinen pääministeri Jyrki Katainen Hufvudstadsbladetille.

Katainen kritisoi kovin sanoin niitä EU:n jäsenmaita, jotka kyseenalaistavat demokratian pelisääntöjä.

– On hiukan ironista, että samanaikaisesti kun brexit sai EU:n vaihtamaan silmään isomman vaihteen, alkoi osa jäsenmaista kyseenalaistaa liberaalia demokratiaa. Toimillaan valtioiden johtajat ovat näissä maissa osoittaneet, että he eivät ole mitään harmittomia populisteja, vaan että he aidosti eivät näe liberaalia demokratiaa puolustamisen arvoisena, Katainen sanoo.

Katainen viittaa puheillaan Unkariin ja Puolaan, mutta myös Italiaan. Esimerkiksi Unkarissa valtio on kaventanut tuomioistuinten itsenäisyyttä ja rajoittanut lehdistön vapautta.

– Tämä on kehitys, joka ei saa jatkua. Tilanne on mennyt niin pitkälle, että voi jo kyseenalaistaa, ovatko näissä maissa oikeudenkäynnit puolueettomia, media riippumatonta ja ihmiset vapaita elämään omaa elämäänsä niin kuin haluavat, Katainen sanoo.

Kataisen mukaan oikeusvaltion romuttaminen uhkaa jo kaupankäyntiä ja markkinoiden toimivuutta.

– Ajatellaan, että suomalainen yritys investoi sata miljoonaa euroa tuotantolaitteisiin jossain näistä maista. Jos kilpailevan yrityksen kanssa syntyy konflikti ja tapaus päätyy oikeuteen – voiko suomalainen yritys silloin luottaa siihen, että oikeuskäsittely on puolueeton, Katainen kysyy.

– Jos meillä ei ole oikeusvaltiota, ei meillä myöskään ole sisämarkkinoita, Katainen kiteyttää.