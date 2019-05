Jyrki Katainen: Manfred Weberiä vaikea ohittaa komission johdosta

Populistien vaalitulos oli ”tussahdus”, sanoo EU-komissaari.

EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sanoo, että EU-komission seuraava puheenjohtaja on todennäköisesti saksalainen Manfred Weber. Tämä edustaa keskustaoikeistolaista EPP-ryhmää EU-parlamentissa.

– Aika vaikeaa EPP:tä on ohitttaa, koska se on suurin puolue, eikä minkäänlaista EU-myönteistä liittoumaa synny, jos EPP ei ole mukana. Uskoisin että Manfred Weberin asema on aika vahva tällä hetkellä. Toki kaikki on mahdollista, Katainen sanoi maanantaina politiikan toimittajien lounaalla Helsingissä.

Weber valittiin EPP:n kärkiehdokkaaksi eli ehdokkaaksi EU-komission puheenjohtajaksi viime marraskuussa. EPP:hen kuuluvat suomalaispuolueista kokoomus ja kristilliset. Kokoomusta edustavan Kataisen mukaan EPP tarjoaa edelleen Weberiä.

– Aika paljon pitää tapahtua, että EPP vaihtaisi ehdokasta.

Komission puheenjohtajan valitsevat yhdessä Euroopan parlamentti ja EU-maiden päämiehet. Parlamentti kannattaa kärkiehdokasmenettelyä, mutta EU-maat suhtautuvat siihen nihkeämmin.

Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron ei kannata kärkiehdokkasmallia. Macron on sanonut kannattavansa Brexit-neuvottelija Michel Barnieria komission johtoon. Myös Barnier on ranskalainen, mutta hän edustaa EPP:tä, kun taas Macron on uuden liberaalin ryhmittymän takana.

Katainen sanoo, että komission puheenjohtajan nimittäminen on monimutkainen palapeli, jossa eri ryhmät ja jäsenmaat yrittävät pelata itselleen johtopaikkoja. Samaan aikaan jaetaan myös EU-huippukokouksen puheenjohtajan tehtävä, EU-parlamentin puhemiehen tehtävä ja EU:n ulkoministerin tehtävä. Myös Euroopan keskuspankin pääjohtajan ja epävirallisen euroryhmän puheenjohtajan tehtävät tulevat lähiaikoina jakoon. Palapelissä monen sattuman pitää osua kohdalleen, hän toteaa.

– Kyllä tässä aikamoisia kevätjuhlaliikkeitä tullaan näkemään paikkojen jakamisen kanssa.

Katainen toivoo, että EU-myönteiset ryhmät löytäisivät nopeasti sovun. Hän lukee näihin ryhmiin EPP:n, sosiaalidemokraatit, liberaalit ja vihreät.

– Yhteistyötä tarvitaan. Vaaditaan entistä suurempaa kykyä tehdä kompromisseja ja nopeita päätöksiä. Komission puheenjohtajan valinta on ensimmäinen sellainen.

Jos nimityksistä jäädään kiistelemään, viivästyy komission ohjelman valmistelu, hän muistuttaa.

Kataisen mukaan sunnuntaiset EU-vaalit tuottivat vain vähän muutoksia EU-parlamentin rakenteeseen. Suurimmat ryhmät menettivät paikkoja mutta säilyivät silti suurimpina, ja etukäteen veikattu populistien vaalivoitto jäi noin 20 lisäpaikkaan.

– Etukäteen mietittiin, kuinka suuri vaalivoitto kansallismielisille, Venäjä-mielisille, populisteille tai EU:n hajottajille tulee. Voi sanoa, että tulos oli tussahdus. Lisää paikkoja tuli, mutta ei tavattomasti.

EU-maiden päämiehet kokoontuvat tiistaina Brysseliin pohtimaan tulevia nimityksiä. Suomea edustaa toimitusministeristön pääministeri Juha Sipilä (kesk.). EU-päämiesten on tarkoitus päättää nimityksistä lopullisesti juhannuksena huippukokouksessaan.