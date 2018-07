Jussi Halla-aho: Ruotsidemokraatit tervetulleita ECR-ryhmään

Kansalliskonservatiivinen ruotsidemokraatit (SD) on hyväksytty tiistaina Euroopan parlamentin konservatiivien ja reformistien ryhmään (ECR). SD kuului aiemmin EU-skeptikkojen ja populistien EFDD-ryhmittymään.

– Ruotsidemokraatit on nousemassa Ruotsin suurimpien puolueiden joukkoon. Otamme ilolla vastaan heidän päätöksensä liittyä ryhmään ja tukea ECR-ryhmän agendaa EU:n uudistamiseksi, ECR:n varapuheenjohtaja Ryszard Legutko toteaa tiedotteessa.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pitää päätöstä myönteisenä.

– Kaikki pohjoismaiset kansallismieliset ja maahanmuuttokriittiset puolueet ovat nyt saman katon alla Euroopan parlamentin kolmanneksi suurimmassa ryhmässä. Viimeisen vuoden aikana ruotsidemokraatit ovat liittyneet pohjoismaisten kumppaniensa seuraan myös Pohjoismaiden neuvostossa ja Euroopan neuvostossa, Halla-aho kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Hänen mukaansa perussuomalaisten, ruotsidemokraattien ja Tanskan kansanpuolueen poliittiset tavoitteet ovat samankaltaisia.

– Ruotsidemokraateilla on tällä hetkellä kaksi meppiä, hyvät ystäväni Kristina Winberg ja Peter Lundgren. Puolue on nauttinut viimeisissä gallupeissa 20–28 prosentin kannatusta, joten ensi kevään eurovaalien jälkeen delegaatio on paljon suurempi. Yhteiskunnat, kulttuurit ja ongelmat ovat samantyyppisiä niin Suomessa, Tanskassa kuin Ruotsissa.

We are pleased to welcome Peter Lundgren and Kristina Winberg as new members of our Group. Read a statement from our co-chair Ryszard Legutko here ➡️ https://t.co/p69XNkZ1Qq @sdriks pic.twitter.com/t4OvzdHVYf

— ECR Group (@ecrgroup) July 3, 2018