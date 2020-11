”Julkista sektoria kavennettava” – kuntien luotava edellytykset yrityksille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yrittäjien mukaan elinkeinopolitiikassa tarvitaan kunnan ja yritysten vuoropuhelua.

Suomen Yrittäjät on julkaissut kuntavaaliohjelmansa Ei kuntaa ilman yrityksiä.

Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala korostaa, että valtuuston päätökset vaikuttavat suoraan siihen, menestyvätkö yritykset kunnassa, vai siirtyvätkö palvelut muualle.

– Siksi kuntavaaliehdokkaiden ja äänestäjien kannattaa miettiä yrittäjien ja yritysten asioita, Kujala toteaa tiedotteessa.

Kuinka moni valtuutettu miettii valtuuston kokouksessa päätöksiä tehdessään, miten päätös vaikuttaa vaikkapa oman lähiruokakaupan, kunnassa toimivan teollisuusyrityksen tai yksinyrittäjien toimintaan?

– Vain harvassa kunnassa arvioidaan systemaattisesti, miten päätökset vaikuttavat yrityksiin ja esimerkiksi niiden tarjoamiin työpaikkoihin. Yritysvaikutukset pitää ottaa huomioon paremmin, Kujala vaatii.

Suomen Yrittäjät nostaa yrittäjille kuntavaaleissa tärkeät asiat esiin:

1. Julkista sektoria on kavennettava, jos halutaan joitain jakaakin.

2. Elinkeinopolitiikka on kunnan ja yritysten vuoropuhelua. Sitä tarvitaan.

3. Valtuuston kannattaa tarkistaa, miten päätökset vaikuttavat yrityksiin.

4. Nopea kaavoitus ja lupapalvelut auttavat yrityksiä pärjäämään.

5. Kunnan yrityksiltä kaipaamat tiedot voitava antaa sähköisesti yhdessä paikassa.

6. Etätöiden yleistyminen on monelle kunnalle mahdollisuus.

7. Kilpailutuksissa muistettava pienet yritykset.

8. Vähemmän kuntayhtiöitä, enemmän paikallista yrittäjyyttä.

9. Yritykset mukaan tuottamaan palveluita.

10. Koulutus nykyaikaan, nuorille oppia yrittäjyydestä.

Rajuja muutoksia

Vuosi 2020 toi koronakriisin myötä vauhtia muutoksiin, joita Suomessa koetaan. Näihinkin Yrittäjät tarjoaa ohjelmassaan ratkaisuja. Väki on vanhentunut jo pitkään, mutta koronaviruksen takia hoitojonot pitenevät ja uudesta valtuustokaudesta tulee todella haasteellinen.

– Nyt mahdollisesti lopulta toteutuvassa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa on pakko ottaa myös yritykset mukaan tuottamaan palveluita, jos halutaan, että ihmiset saadaan hoidetuksi, Kujala toteaa.

Monelle kunnalle myönteinen muutos on etätyö: kunta saa lisää kuluttajia, kun ihmiset tekevät töitä monipaikkaisesti esimerkiksi mökeiltään. Tämä vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös yrityksien sijoittumiseen ja aluetalouteen.

– Myös moni yrittäjä tekee töitä useammalta paikkakunnalta. Heille kannattaakin tarjota yrityspalveluita myös muualla kuin yrityksen virallisessa kotikunnassa, Kujala huomauttaa.

Julkinen sektori liian laaja

Monella kunnalla on oma pesula ja esimerkiksi ruokapalveluita, vaikka kunnassa on alan yrityksiä. Yhden kaupungin tiedetään pyörittävän kukkakauppaa verovaroilla.

– Siinä ei ole mitään järkeä, Kujala sanoo.

– Suomessa julkinen sektori on levittäytynyt niin laajalle, että se vie pohjaa pois kansantalouden vaurastumiselta. Kunnan on keskityttävä ydintehtäviinsä ja tunnustettava pienten ja keskisuurten yritysten merkitys. Kuntien on luotava edellytykset kehittyvälle ja käytännönläheiselle yritystoiminnalle. Vain siten kilpailukyky paranee kestävästi kunnan omista lähtökohdista.