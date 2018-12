Juhana Vartiainen: Raha ei riitä, jos työstä tehdään vapaaehtoista

Kokoomuksen kansanedustajien mukaan yhteiskunta pitää rakentaa työlle.

– Meillä ei pienimpiäkään mahdollisuuksia rahoittaa julkisia hyvinvointijärjestelmiä jos työnteosta yritetään tehdä vapaaehtoista, kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen tviittaa.

Hän vastaa kokoomusedustaja Sari Sarkomaalle. Sarkomaan mukaan yhteiskunta, joka ei perustu työkykyisten työhön ei ole kestävä hyvinvointiyhteiskunta.

– Yhdenvertainen oikeus sosiaaliturvaan ja velvollisuus tehdä työtä työkykyisenä on paras turva kaikkein heikommassa asemassa oleville ihmisille, Sarkomaa tviittaa.

Hänen mukaansa on myönteistä, että keskusta on ”palaamassa työlinjalle sosiaaliturvapohdinnoissa.

– Oikeuksien lisäksi keskusteltava velvollisuuksista. Reilussa hyvinvointiyhteiskunnassa työnteko on aina kannattavaa, Sarkomaa jatkaa.

Hän on jakanut tästä löytyvän Helsingin Sanomien jutun. Sen mukaan pääministeripuolue keskustassa on erimielisyyttä siitä, miten sosiaaliturvaa tulisi uudistaa. Keskustavaikuttajia jakaa kysymys siitä, pitääkö toimeentulon olla vastikkeellista vai vastikkeetonta. Vastikkeellisuuden kannalla on jutun mukaan muun muassa pääministeri Juha Sipilä ja muita ministereitä. Puolue on aiemmin kannattanut vahvasti perustulojärjestelmää.

– @juhasipila⁩ ja puolueen muu johto ovat oikealla asialla. Vastikkeeton #perustulo on täysin päinvastainen toimi mitä Suomi tarvitsee. Työllisyysasteen nosto on ainoa mahdollisuus turvata hyvinvointiyhteiskuntamme, Sari Sarkomaa sanoo.

