Juhana Vartiainen: Onko Suomi viimeinen Itä-Euroopan maa?

Kokoomusedustaja on huolissaan viranomaisten menettelyistä.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen arvostelee viranomaisten toimintaa alkoholin etämyyntiä koskevassa sotkussa. Hän viittaa kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaan ja eurooppaoikeuden professori Juha Raition Ylen aamussa esittämiin kommentteihin.

Sarvamaan mukaan alkoholin etämyynnissä on kyse ”periaatteista ja oikeusvaltiosta”. Hän sanoo, että suomalaisilla tulee olla EU-kansalaisina ja kuluttajina samat oikeudet kuin muissakin jäsenmaissa.

– Nyt yksityisyrittäjiä rangaistaan kafkamaisesti ilman lakia, Sarvamaa toteaa.

Juhana Vartiainen pitää Sarvamaan näkemystä tärkeänä.

– Suomen viranomaisten menettelyt huolettavat minuakin. Vrt. Antero Vartian säätiön tapaus: viranomainen ei suostu neuvomaan, mutta hyökkää sitten syytteellä kimppuun. Viimeinen Itä-Euroopan maa?, kansanedustaja lataa.

Vartian tapauksella Juhana Vartiainen viittaa poliisihallituksen joulukuussa 2019 käynnistämään tutkintaan entisen vihreiden kansanedustaja Antero Vartian johtamasta ilmastopäästöjä hyvittävästä Compensate-säätiöstä.

Runsaasti keskustelua jo vuosien ajan herättäneen etämyyntisaagan viimeisimmistä käänteistä voi lukea tämän linkin takaa. Yksinkertaisuudessaan sotkussa on kyse suomalaisten viranomaisten halusta kieltää alkoholin etämyynti toisista jäsenvaltioista Suomeen. Etämyyntiä on pidetty Suomessa alkoholirikoksena, vaikka tällaisen tulkinnan on katsottu yleisesti olevan vastoin EU-oikeutta.

Etämyyntiä ei ole koskaan kielletty laissa, vaan kyse on aina ollut viranomaisten tulkinnasta. Vuosien saatossa etämyyntiä on pidetty ensin laillisena ja sitten laittomana, ilman että lakia on muutettu.

Etämyynti nousi hiljattain otsikoihin, kun paljastui, että viranomainen on aloittanut alkoholirikostutkinnan ranskalaisen Chateau Carsinin viinitilan yrittäjä Juha Berglundin toiminnasta. Berglund on myynyt viiniä Ranskasta Suomeen jo 25 vuotta niin Alkon kautta kuin suoraan kuluttajillekin. Yrittäjä on toiminut koko ajan avoimesti viranomaisten kanssa ja hoitanut tuotteistaan kaikki verot ja maksut Suomeen. Mitään ongelmia ei ennen tätä ole ollut.

Oman erikoisen lisäjuonteensa asiaan tuo se, että Euroopan komissio on käynnistänyt tammikuun lopulla Pilot-menettelyn, jossa selvitetään, rikkooko Suomi EU-oikeutta pitämällä etämyyntikieltoa yhä voimassa.

Komissio siis tutkii Suomea laittomasta etämyyntikiellosta samalla kun Suomi tutkii viiniyrittäjää etämyynnistä.

Juhana Vartiainen toteaa Raition ja Sarvamaan selittävän hyvin, miten asiassa ei ole kyse alkoholipolitiikasta vaan siitä, toimiiko Suomen valtiovalta oikeusvaltion mukaisesti.

– Nyt ollaan syyttämässä ”rikoksesta”, jota ei ole määritelty rikoslaissa ja jota ei voidakaan säätää rikolliseksi, Vartiainen summaa.

