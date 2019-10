Juhana Vartiainen: Ilmastopaniikki on vain vahingollista

Juhana Vartiaisen mukaan ilmastotoimia tarvitaan, ja ne ovat ihmiskunnalle kollektiivisen päätöksenteon haaste.

– Paniikki on vain vahingollista, koska se johtaa hätiköityihin ja tehottomiin ratkaisuihin tutkijoiden suositusten sijasta, kokoomuksen kansanedustaja Vartiainen jatkaa Twitterissä.

Hän viittaa Talouselämän toimittaja ja Ilmastopaniikki-kirjailija Matti Virtasen alla näkyvään tviittiin. Virtanen jakoi tästä löytyvän Tekniikka & Talouden kolumnin. Siinä todetaan ilmastopaniikin olevan pahasta. Vartiainen sanoo olevansa samaa mieltä.

Juhana Vartiaiselta kysytään Twitterissä, miten paniikki hänestä ilmenee. Vartiaiselle huomautetaan, että sanaa käytetään koodisanana sille, että yrityksiä tehdä ilmastotoimia pidetään liioiteltuina

– Minulle se ei ole sitä. Vaan sitä, että halutaan lopettaa kasvu, demokratia, markkinatalous ja vapaakauppa. Ja keskustellaan irrelevanteista pisteveroista. Ja että jotkut miettivät, uskaltavatko edes lapsia koettaa saada, Juhana Vartiainen sanoo.

Hänen mukaansa tällaista näkyy kansalaiskeskustelussa.

– Mutta kysymys on syvällisempi eikä tällainen nokittelukysymys. Jos ilmastohuoli johtaa huonoihin politiikkaratkaisuihin, ne uhkaavat muutenkin haurasta talouskasvua. Ja pelkään, ettei demokratia kestä miinuskasvua.

Juhana Vartiaisen mukaan kriisitietoisuus on hyvä asia.

– Mutta toisaalta ihmiskunnalla on aina ollut taipumusta lopunajan kultteihin, ja niitäkin piirteitä tässä on mukana. Ja en siis tämän sanomalla halua vähätellä jykevän ilmastopolitiikan tarvetta.

Vihreiden kansanedustaja Satu Hassi pyytää Vartiaista kertomaan kokoomuksen ryhmälle, että ”ilmastotoimet, joilla Suomi saadaan hiilineutraaliksi v 2035, on hyvä valmistella, eikä vetää parissa kuukaudessa hihasta”. Hassin mukaan vitkuttelu ei ole perusteltua ja vähentää valittavissa olevien vaihtoehtojen määrää.

– Satu, kiritämme hallitusta tekoihin. Toistaiseksi ei ole vaan kovin paljon näkynyt. Kokoomuksen kanssa olisi saatu kunnianhimoisempi ilmastopolitiikka, siitä olen jokseenkin varma, Vartiainen vastaa.

