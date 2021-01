Kerron, miksi kokoomuslainen politiikka on kaikkein sydämellisintä.

Viime viikonloppuna avasimme kuntavaalikampanjamme etäaikaan sopivasti suorassa verkkolähetyksessä, joka on viime päivinä saanut tuhansia seuraajia. Samalla lähdimme kaikkien aikojen ensimmäiselle virtuaaliselle kuntavaalikiertueelle, joka käy lähes sadalla paikkakunnalla ja on kaikkien suomalaisten seurattavissa suorana lähetyksenä. Kuntavaaleissa pääviestimme suomalaisille on: “Sydän on oikealla”.

Mitä se oikein tarkoittaa? Kerron, miksi minusta kokoomuslainen politiikka on sitä kaikkein sydämellisintä politiikkaa.

Toimin kokoomuksessa siksi, että uskon yksilöön. Minulle yksilö tulee ennen yhteisöä. En voisi kuvitella toimivani ”joukkopuolueessa”, eli puolueessa, joka uskoo joukkovoimaan yksilöä enemmän. Muistan, että jo lapsena mietin, miksi sovhoosi ja kolhoosi eivät lopulta voi toimia. Minua ahdistavat kaikki sellaiset yhteisöt, joissa ylhäältä sanellaan, mikä on oikein. Onko yhteisöllisyys siis pahasta? Ei tietenkään. Olen itse koko elämäni toiminut erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, urheiluseuroissa, seurakunnassa ja monimuotoisissa työyhteisöissä. Tärkeää on, miten yhteisöllisyys rakentuu ja mikä arvo annetaan yksittäiselle ihmiselle. Toimivassa yhteisössä pätee sääntö: yhdessä ollaan enemmän. Tämä toimii silloin, kun yhteisössä – toisin kuin kolhoosissa – eteenpäin vievänä voimana on yksilön halu ja mahdollisuus rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Jos tätä kahlitaan, yhdessä ollaan vähemmän.

Ajattelen, että lahjatonta ihmistä ei ole. Ehkäpä ihmisen lahjojen määrä on jopa aika vakio. Toisilla nuo lahjat ovat helposti tunnistettavissa ja pinnalla, monilla ne ovat vaikeasti tunnistettavissa, monilla ne eivät koskaan löydy tai niitä ei pääse käyttämään. Ihmiskunta jalostuu sillä tavalla, että ihmiset pääsevät käyttämään vahvimpia ominaisuuksiaan, saavat ne esille, löytävät lahjakkuutensa ja mielenkiinnon kohteensa sekä lahjoistaan ne, jotka kutakin yksilöä myös motivoivat. Sitä kautta löytyvät jokaisen yksilön vahvuudet, jotka yhteen tuotuna ovat valtava yhteiskuntaa kehittävä ja uudistava voima.

Sosiaaliturva on pielessä, jos se ei auta ihmistä löytämään sisällään olevaa hyvää. Koulu on pielessä, jos se ei löydä ihmisessä olevaa lahjakkuutta ja motivoi häntä kehittämään ja käyttämään sitä. Jokaisesta ihmisestä löytyy nimittäin paljon hyvää. En lainkaan pidä usein kuullusta argumentista: ”Me emme voi tehdä sitä tai tätä, koska emme voi tehdä tätä kaikille.” Ihmiset ovat erilaisia ja meillä kaikilla on erilaiset tarpeet. Ihmisen elämä ei ole kaava eikä ennalta tiedossa oleva polku. Minusta meidän on voitava tehdä ihmistä palvelevia ratkaisuja, vaikka kaikille ei voitaisi tarjota prikulleen samaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö jokaiselle tarjottaisi yhdenmukaisia peruspalveluita. Kyse on enemmän asenteesta, kohtaako järjestelmä yksilön yksilönä vai persoonattomana yksikkönä.

Kokoomus haluaa antaa kaikille mahdollisuuksia, jokaiselle omista lähtökohdista käsin. Unelmoin siitä, että kaikille halukkaille löytyy työ ja tarkoitus elämässään. Kenenkään ei pitäisi joutua olemaan työtön tai toimeton, oli sitten vammainen tai vammaton, kielitaitoinen tai kielitaidoton. Kaikkia tarvitaan. Kokoomuksen ihmiskuva on sydäntäni lähellä. Jos ajattelet ja toimit kuten humaani oikeisto, silloin sydämesi on oikealla.

Minuun vetoavat kokoomuksessa myös suuret linjat ja kyky tehdä yhteistyötä. Suomi on hieno maa siksi, että täällä on ollut rohkeutta tehdä yhdessä suuria ja rohkeita uudistuksia. Ajateltiin isosti, syntyi laaja kansallinen sivistysaate. Ymmärrettiin, että torpparien lastenkin pitää päästä oppikouluun. Tehtiin suuria uudistuksia, ja niiden tekemiseen ovat osallistuneet niin kokoomus kuin maalaisliitto, sosialidemokraatit ja muut puolueet. Tässä ajassa minusta kokoomus on rohkein tarttumaan härkää sarvista ja uudistamaan yhteiskuntaa ajan vaatimusten mukaan. Siksi sydän on tässäkin ajassa oikealla.

Yhteiskunnan uudistaminen vaatii suurten kokonaisuuksien tajua, päättäväisyyttä, rohkeutta, näkemystä, toimeenpanokykyä. Se vaatii suurta sydäntä. Siksi sydän on oikealla.

Kristiina Kokko Kristiina Kokko on Kokoomuksen puoluesihteeri.