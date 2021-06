Joe Biden varoittaa brittejä rikkomasta Brexit-sopimusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain presidentti tapaa Boris Johnsonin Cornwallissa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo vaatia, että Britannian pääministeri Boris Johnson pitää kiinni Brexit-sopimuksen erityisestä Pohjois-Irlanti-pöytäkirjasta. Bidenin mukaan sopimuksen rikkominen vaarantaa rauhan Pohjois-Irlannissa, kertoo BBC.

Biden ja Johnson tapaavat tänään torstaina Britannian Cornwallissa ennen kehittyneiden maiden G7-kokousta. Biden on erityisen kiinnostunut Pohjois-Irlannin tilanteesta, koska hänen sukunsa on lähtöisin Irlannista. Hän on aiemminkin varoittanut, että Brexitistä seuranneet kauppakiistat eivät saa uhata rauhaa Pohjois-Irlannissa.

EU ja Britannia neuvottelivat keskiviikkona Pohjois-Irlannin rajatarkastuksista, mutta edistystä ei tapahtunut.

EU ja Britannia ovat sopineet, että Pohjois-Irlanti noudattaa edelleen EU:n sisämarkkinasääntöjä, vaikka se kuuluu Britannialle. Syynä järjestelyyn on, että vuoden 1998 rauhansopimuksessa vaaditaan avointa rajaa Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille. Jos Pohjois-Irlanti seuraisi muun Britannian eikä enää EU:n lakeja, rajalla pitäisi tehdä tarkastuksia.

Järjestelystä seuraa, että tarkastuksia täytyy tehdä Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välillä. Britannia on viime vuonna sitoutunut tähän, mutta tänä keväänä se on ilmoittanut, ettei se aio noudattaa sitoumustaan. Britannia ei ole aloittanut tarkastuksia sovitusti, minkä vuoksi EU on aloittanut oikeustoimet.