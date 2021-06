Joe Biden on viides USA:n presidentti, jonka Vladimir Putin tapaa

Bill Clinton epäili 21 vuotta sitten, että Vladimir Putin saattaa ottaa demokratian kevyesti.

Sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitti tehtävässään joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 1999, hän on ehtinyt tavata presidenttinä neljä Yhdysvaltain presidenttiä. Joe Biden pääsee hänen listallaan viidenneksi, kun he tapaavat Genevessä Sveitsissä tänään keskiviikkona.

Bill Clinton ja Putin tapasivat kesäkuussa 2000 Moskovassa. He olivat tavanneet jo aiemminkin, mutta silloin Putin toimi vielä Venäjän pääministerinä. Presidentillisessä tapaamisessa he keskustelivat aseistariisunnasta sekä Balkanin ja Pohjois-Kaukasuksen tilanteesta. Putin esitteli Clintonille Kremlin palatsia, ja loppuillasta he kuuntelivat yhdessä jazzia.

Clinton kuvasi Putinia taitavaksi ja kunnianhimoiseksi mieheksi, jonka tavoitteet ovat yleensä kunniallisia, mutta joka voi suhtautua välinpitämättömästi demokratiaan.

Clintonin seuraajaksi valittiin George W. Bush, joka tapasi Putinin Sloveniassa kesäkuussa 2001. Tapaamisesta muistetaan ennen kaikkea Bushin luonnehdinta kollegastaan:

– Katsoin häntä silmiin, ja hän on mielestäni suoraviivainen ja luotettava. Minä pystyin aistimaan hänen sielunsa (get a sense of his soul).

Bushin jälkeen presidentiksi valittiin Barack Obama. Obama ja Putin tapasivat Moskovassa 2013, jolloin Putin oli palannut presidentiksi nelivuotisen pääministerikautensa jälkeen. Obama istui toista kautta Valkoisessa talossa.

Obama sanoi tuolloin, että Putin on kuin pitkästynyt lapsi luokkahuoneen takaosassa. Muistelmissaan vuodelta 2020 Obama sanoo, että Putin on kuin paikallispomo, paitsi että tällä on ydinaseita ja veto-oikeus Yhdistyneissä kansakunnissa.

Vuonna 2018 Putin tapasi Obaman seuraajan, Donald Trumpin. Kohtaamispaikaksi valikoitui Helsinki. Tapaamisen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa Trump kiisti, että Venäjä olisi sekaantunut Yhdysvaltain presidentinvaaleihin vuonna 2016, jolloin Trump voitti vaalit. Trump sanoi luottavansa enemmän Putinin sanaan kuin Yhdysvaltain tiedusteluun.

– Luotan suuresti tiedusteluuni, mutta minä voin kertoa, että Putin kiisti sekaantumisen hyvin voimakkaasti, Trump sanoi.