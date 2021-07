Jo 25000 saanut pitkän koronan diagnoosin Ruotsissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yleisimpiä oireita ovat aivosumu ja pitkittyneet kognitiiviset häiriöt.

Noin 25 000 ruotsalaisella on jo diagnosoitu pitkä korona eli long covid, Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo.

Ensimmäiset pitkään koronaan liittyvät tapaukset on kirjattu maassa lokakuussa 2020. Yleisimpiin long covidin oireisiin kuuluvat yleisradioyhtiön teettämän tutkimuksen perusteella aivosumu ja pitkittyneet kognitiiviset häiriöt. Osa pitkään koronaan sairastuneista on myös kärsinyt erilaisista kivuista ja keuhkojen toiminnan heikentymisestä.

Diagnosoitujen potilaiden määrä on kasvanut viime kuukausina merkittävästi. Ruotsin kansanterveysviraston mukaan sairastuneita oli vielä huhtikuussa 2021 noin 11 000.

Ruotsi on avannut sairastuneiden määrän kasvun vuoksi useita erikoisklinikoita ympäri maata. Myös kuntoutusta hakevien määrä on kasvanut: Pelkästään Tukholman Danderydin sairaalassa on viime kuukausina vastaanotettu lähes 500 lähetettä.

– Nämä ovat ihmisiä, joilla on nyt vaikeuksia toimia työelämässä ja sosiaalisesti, minkä vuoksi asia tulee ehdottomasti laittaa korkealle tärkeysjärjestykseen, Danderydin sairaalan ylilääkäri, kuntoutuslääketieteen professori Kristian Borg sanoo SVT:lle.

Suhtautuminen diagnoosiin jakaa kuitenkin lääkärikuntaa. Danderydin sairaalan tutkija Charlotte Thålin pitää riskinä, että diagnoosi tehdään liian kevyesti. Tämä voisi johtaa muiden potilasryhmien aseman heikentymiseen suhteessa pitkittynyttä koronaa sairastaviin. Käytännössä tämä näkyy Thålin mukaan muun muassa siinä, että jo nyt uudet erikoisklinikat vievät resursseja muulta terveydenhuollolta.

Yleisradioyhtiön mukaan tapauksia on diagnosoitu noin 2,4 kappaletta 1000 sairastunutta kohden.

Ruotsissa on todettu epidemian alusta 1,1 miljoonaa koronatapausta. Tautiin on kuollut 14 651 ruotsalaista.