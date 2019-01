Järkytys eduskunnassa – ”kotimaista” uusiseelantilaista saksanhirveä

Kansanedustajan mukaan oli luvattu, että talossa syödään kotimaista lihaa.

Keskustan kansanedustaja Eeva-Maria Maijala ihmetteli eduskunnan täysistunnossa, missä ovat konkreettiset pienetkin toimenpiteet suomalaisen maatalouden auttamiseksi. Hänen mukaansa voi vaikuttaa todella paljon päivittäisillä valinnoillaan: ”että me ostaisimme kotimaista ruokaa”.

Eeva-Maria Maijala sanoi järkyttyneensä eduskunnan ruokalassa.

– Siellä oli tarjolla riistabolognesea. Kysyin siinä, että mistä tämä on tehty. No, siinä sitten henkilökunta sanoi, että ”joo, tämä on tehty uusiseelantilaisesta saksanhirvestä”, kansanedustaja kertoi.

– Eli meille on luvattu, että me syömme täällä kotimaista lihaa, niin sitten kuitenkin meillä on täällä tarhattua, ulkomaista, kaukaa tuotua lihaa, josta on ihmisellä mielikuva, että kyse olisi kotimaisesta ruuasta. Ei todellakaan, uusiseelantilainen riistakäristys.

Maijalan mukaan hänen kollegansa oli kysynyt, mitä tällä asialla on väliä.

– Minä sanoin, että sillä on todella paljon väliä: käristys mielletään yleensä poronkäristykseksi, riistan kohdalla mielletään, että kyse on kotimaisesta hirvestä, mutta olikin kyse siis todellakin uusiseelantilaisesta, muualta tuodusta, lihasta. Olemmeko me täällä eduskunnassakin esimerkkeinä sille, että me emme käytä kotimaista ruokaa?, Maijala kysyi.

– Kyseisestä riistabolognesesta olisi varmasti tullut aivan todella hyvä ruoka esimerkiksi naudanlihasta. Suomessa on paljon hyvää naudanlihaa, olisi sitä käytetty. Ollaan rehellisiä itsellemme ja käytetään kotimaisia hyviä ruokia ja raaka-aineita.