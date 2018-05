Mieletön video: Tulivuoren laava nielaisi auton kadulta

Kilauea-tulivuori alkoi purkautua Havaijilla torstaina syösten myrkkykaasuja ja laavaa. Uusi halkeama avautui sunnuntaina parinkymmenen kilometrin päässä tulivuoresta Leilani Estatesin alueella.

Alla näkyvä poikkeuksellinen Weather Nationin video on Leilanista. Siinä tulikuuma laava vyöryy tielle ilman, että yhtään mitään on tehtävissä.

Havaijin tulivuoriobservatorion mukaan rajujen purkausten sarja voi jatkua pitkään. Alueella mitattiin vuorokauden aikana 142 maanjäristystä.

We've got one of our field correspondents in #Hawaii… Listen to what he has to say about what it sounds like while covering this event. #lava #LeilaniEstates pic.twitter.com/ezRUIGy5Cy

— WeatherNation (@WeatherNation) May 7, 2018