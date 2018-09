Janne Pesonen jatkaa kokoomuksen puoluesihteerinä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puoluevaltuusto teki yksimielisen valinnan.

Kokoomuksen puoluesihteerinä jatkaa Janne Pesonen. Asiasta päätti Helsingissä kokoontuva kokoomuksen puoluevaltuusto.

Pesonen, 40, on toiminut puoluesihteerinä helmikuusta 2016 alkaen. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Suomen Yrittäjissä elinkeinoasioiden päällikkönä ja Kokoomuksen Helsingin piirin toiminnanjohtajana. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri.

Kokoomus järjestää sunnuntaina Eurooppa-aiheisen seminaarin, jossa puheenjohtaja Petteri Orpo pitää EU-linjapuheen.