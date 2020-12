Itsenäisyyspäivä lauha ja pilvinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan itsenäisyyspäivän sää on lähes koko maassa lauhaa ja pilvistä.

– Suomeen virtaa etelästä hyvin lauhaa ilmaa, ja nollaraja yltää sunnuntaina Etelä-Lappiin saakka, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela.

Suurimmassa osassa maata tulee heikkoja vesi- tai tihkusateita, mutta Keski- ja Pohjois-Lapissa on vielä päivällä osaksi selkeää ja poutaa.

Myöhemmin maan pohjoisosaan leviää lännestä laajempi sadealue, joka tuo sunnuntai-illan ja maanantaiyön aikana Keski- ja Pohjois-Lappiin 5–10 senttimetriä uutta lunta. Etelämpänä sateet tulevat pääosin vetenä.

Sunnuntai-iltana maan etelä- ja itäosaan alkaa virrata kuivempaa ilmaa, joka voi saada pilvipeitteen hälvenemään.

Lämpötilat ovat ajankohtaan nähden tavanomaista korkeampia. Lämpötila on suurimmassa osassa maata nollan ja kuuden asteen välillä, lauhinta on lounaassa. Keski- ja Pohjois-Lapissa on kuitenkin pakkassäätä, ja lämpötilat ovat -5:n ja -15 asteen välillä ennen sadealueen saapumista, jonka yhteydessä sää jonkin verran lauhtuu.

Huomenna lauantaina lumisadealue liikkuu maan keskiosasta kohti pohjoista ja tuo etenkin maan keskivaiheille 4–8 senttimetriä lunta, mikä huonontaa monin paikoin ajokeliä. Etelämpänä sade muuttuu vedeksi tai tihkuksi.

Lumisade vaikeuttaa ajokeliä lauantain lisäksi myös tänään perjantaina etenkin maan länsiosassa.

Lämpötilan nollaraja kipuaa lauhassa etelävirtauksessa lauantain aikana Etelä-Lappiin saakka.

Merialueilla etelän ja kaakon välinen tuuli on viikonlopun aikana laajalti navakkaa tai kovaa.