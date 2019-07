Itä-Ukrainasta kaapattu komentaja salakuljetettiin pyörätuolissa rintaman yli

Ukrainalaiset erikoisjoukot järjestivät kesäkuun 27. päivänä salaisen operaation separatistien hallitsemassa Snizhnen kaupungissa Donetskin alueella. Joukot ottivat kiinni komentaja Volodomyr Tsemakhin, jonka epäillään osallistuneen tai vähintäänkin nähneen MH 17 -matkustajakoneen alasampumisen heinäkuussa 2014.

Novaja Gazeta -lehden mukaan pidätys onnistui helposti Tsemakhin voimakkaan humalatilan vuoksi. Ukrainan kansalainen kuljetettiin Kiovaan, jonka piirioikeus määräsi hänet kahden kuukauden tutkintavankeuteen.

Kaappausryhmä oli lyönyt Vladimir Tsemakhin tajuttomaksi ja salakuljettanut hänet väärennettyjen asiakirjojen avulla pois Venäjän tukemien kapinallisten alueelta. Bellingcat-tutkimusryhmän mukaan hänet oli naamioitu pyörätuolilla kulkevaksi vanhukseksi.

Itä-Ukrainan kapinalliset julkaisivat heinäkuun 2. päivänä kopion Tsemakhin palvelustiedoista, joiden mukaan hän johti 1. Slovjanskin ilmatorjuntaprikaatia vasta lokakuusta 2014 lähtien. Hänen kerrotaan toimineen MH 17:n pudotuksen aikana vain pienen varuskunnan komendanttina.

Bellingcatin julkaisemissa kuvissa Tsemakh kuitenkin poseeraa elokuussa ZU-23-ilmatorjuntatykillä varustetussa ajoneuvossa, jonka kylkeen on kirjoitettu ”ilmatorjuntaohjusjoukot, Snizhne”. Tutkimusryhmä pitää upseeria ”vähintäänkin tärkeänä silminnäkijänä [MH 17:n pudottamiselle]”.

Donetskin kansantasavallan aiempi puolustusministeri Igor Girkin kiisti sosiaalisessa mediassa kapinallisten aiemmin esittämät väitteet. Hänen mukaansa Tsemakh johti alueen ilmapuolustusta jo heinäkuussa ja sitä ennen Kramatorskin lähellä sijaitsevaa ZU-23-yksikköä.

– Girkin on useaan otteeseen vakuuttanut, etteivät separatistit ampuneet alas MH 17 -lentoa. Hän on huomionarvoisesti jättänyt syyttämästä Ukrainan hallitusta asiasta. Tämä on johtanut spekulaatioon, jonka mukaan Girkin viittaa epäsuorasti Venäjän asevoimien syyllisyyteen, Bellingcatin tutkimusryhmä kirjoittaa.

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan MH 17 -lento pudotettiin Venäjältä Itä-Ukrainaan tuodulla Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä. Volodomyr Tsemakhin epäillään olleen tuolloin aivan venäläisen ilmatorjuntayksikön lähettyvillä ja mahdollisesti keskustelleen sen miehistön kanssa.

Hän kertoo alueella kuvatussa videohaastattelussa auttaneensa nuoren miehen pois Buk-ajoneuvosta ja auttaneensa sen piilottamisessa. Haastattelussa käytetystä sanasta on tosin kiistelty kiivaasti, sillä erityisesti venäläismediassa Tsemakhinin on tulkittu sanoneen ohjukseen viittaavan sanan sijasta ”khuy” eli solvanneen kyseistä henkilöä.

Bellingcatin tekemän äänianalyysin mukaan vain ”Buk”-sana sopii lauseen kontekstiin ja ajoitukseen.

This video was filmed near the MH17 crash site, and Tsemakh even describes pulling out a "young guy" from the Buk after the downing after it came back to Snizhne. This is one of the Russian servicemen who downed MH17. So, you can imagine his role as a witness for the case now. pic.twitter.com/kSgjCEUqBA

