Heidän syytetään ampuneen alas matkustajakoneen Ukrainassa

Useita paljastuksia Ukrainan lentoturmasta julkaissut Bellingcat-tutkijaryhmä listaa uudessa raportissaan ennen hämärän peitossa olleita henkilöitä, jotka ryhmän selvityksien perusteella olivat osallisina lennon MH17 alas ampumiseen Itä-Ukrainan yllä 17. heinäkuuta 2014.

Bellingcat kertoo pyrkineensä selvittämään valtaosan tähän mennessä tuntemattomiksi jääneistä henkilöistä, joiden kuultiin puhuvan tai joihin viitattiin Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n turman jälkeen julkaisemilla ääninauhoilla. Julkaistut nauhat olivat vain pieni osa kaikesta kuuntelulla kerätystä materiaalista. Turman kansainvälistä rikostutkintaa suorittavan Hollannin viranomaisten johtaman JIT-tutkijaryhmän kerrotaan saaneen Ukrainasta dataa noin 150 000 kaapatusta puhelinkeskustelusta. Myös JIT on julkaissut tutkinnan aikana joitakin äänitteitä samalla, kun se on pyrkinyt löytämään todistajia.

Bellingcatin mukaan SBU:n julkaisemien äänitteiden todenmukaisuus on kyetty varmistamaan valtavalla määrällä avoimista lähteistä saatua todistusaineistoa.

Aiemmissa tutkimuksissa on esimerkiksi paljastunut, että useat keskusteluista käytiin separatistien ja koodinimeä ”Khmuriy” käyttäneen Venäjän GRU-sotilastiedustelun eläkkeellä olevan everstin Sergei Dubinskin välillä. Verkkouutiset kertoi venäläislehti Novaja Gazetan paljastuksista tässä. Virallisen JIT-tutkinnan nauhoilla puhuva ”Delfin” on taas tunnistettu suurella varmuudella Venäjän asevoimien kenraalieversti Nikolai Fedorovits Tkatsheviksi ja ”Orion” puolestaan venäläiseksi tiedustelu-upseeri Oleg Ivannikoviksi. Ivannikov on kytketty myös Georgian sotaan.

Bellingcat huomauttaa, että Venäjältä Itä-Ukrainaan tuodun Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän myöhemmissä selvityksissä vahvistettu reitti ja kuljetuksen aikataulu vastaavat nauhoilla puhuttua. Lisäksi muun muassa Itä-Ukrainan separatistijoukkojen johtoon kuuluneet Igor Bezler ja Nikolai Kozitsin ovat myöntäneet puhuvansa nauhoilla.

Kattava raportti löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin takaa. Tutkijat listaavat avainhenkilöitä ja heidän taustojaan lyhyesti tässä. Verkkouutiset kokosi alle joitakin Bellingcatin tutkimusten keskeisiä henkilöpaljastuksia. Alla mainituista henkilöistä Igor Girkin, Sergei Dubinski, Oleg Pulatov ja Leonid Hartshenko asetetaan hollantilaismedioiden mukaan syytteeseen lentoturmasta.

Malaysia Airlinesin lento MH17 ammuttiin alas Itä-Ukrainassa heinäkuun 17. päivänä 2014. Kaikki koneen 298 matkustajaa ja miehistön jäsentä menehtyivät turmassa. Uhreista 196 oli hollantilaisia. Turmasta suoritetun kansainvälisen rikostutkinnan perusteella koneen pudottanut Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä tuotiin maahan Venäjältä. Ohjus taas laukaistiin Itä-Ukrainan separatistien hallitsemalta alueelta Snizhnen kylän lähistöltä.

Entisen Venäjän FSB:n eversti Igor Girkinin (alias Strelkov) kerrotaan puhuvan nauhalla Sergei Dubinskin kanssa Buk-ohjusjärjestelmän kuljetttamisesta takaisin Venäjälle lentoturman jälkeisenä aamuna 18. heinäkuuta 2014. Strelkov toimi tuolloin Donetskin separatistien ”puolustusministerinä”. Valtaosa lentoturmaan kytketyistä separatistijoukoista toimi Bellingcatin mukaan Strelkovin alaisuudessa.

Useiden puhelunauhojen kerrotaan todistavan Sergei Dubinskin pyytäneen taisteluvalmista Buk-ohjusjärjestelmää joukoilleen Snizhnen alueelle sekä järjestäneen Bukin kuljetuksen paikalle, josta lennon MH17 pudottanut ohjus ammuttiin. Hän osallistui myös tiettävästi ohjusjärjestelmän kuljettamiseen pois Itä-Ukrainasta. Bellingcatin tutkimusten perusteella Dubinskin alaiset saattoivat olla avainroolissa päättämässä ukrainalaiseksi sotilaskoneeksi luullun matkustajakoneen alas ampumisesta.

Entinen Venäjän asevoimien everstiluutnantti Oleg Pulatov toimi Donetskin separatistien tiedustelun johdossa. Hänen kerrotaan nauhojen perusteella vastanneen Buk-ohjusjärjestelmän valvonnasta laukaisupaikalla Snizhnen eteläpuolella.

Ukrainalainen Leonid Hartshenko johti lentoturman aikaan tiedustelupataljoonaa Donetskin tiedustelun alaisuudessa. Hän toimi aiemmin varuskunnan komentajana Ukrainassa. Hartshenkon kerrotaan olleen vastaamassa Buk-ohjusjärjestelmästä ampumapaikalla. Hän saattoi myös osallistua sen kuljettamiseen Donetskista laukaisupaikalle ja takaisin Venäjälle.

Ukrainalainen Oleg Sharpov komensi lentoturman aikaan tiedustelujoukkuetta separatistijoukoissa. Hänet on tunnistettu kello 13.09 17. heinäkuuta tehdyltä nauhalta. Siinä Sharpov kysyy toiselta separatistilta reittiohjeita Snizhnen eteläpuolella sijaitsevaan paikkaan, josta koneen pudottanut ohjus ammuttiin. Keskustelu käytiin kaksi tuntia ennen turmaa, joten Sharpov oli Bellingcatin mukaan mitä todennäköisimmin paikalla kun ohjus laukaistiin.

Venäläinen Igor Bezlerjohti kesällä 2014 Horlivkan alueella operoinutta Bezler-ryhmänä tunnettua taisteluosastoa. Ukrainan mukaan Bezler on Venäjän sotilastiedustelu GRU:n palveluksessa.

Valeri Stelmahiksi tunnistettu separatistitaistelija kertoo Igor Bezlerille nauhalla ”lintusen” lentävän häntä kohti. Bezler kehottaa Stelmahia kertomaan viestin ”ylöspäin”. Bellingcatin mukaan Bezler saattoi näin edesauttaa MH17-lennon tunnistamista viholliskohteeksi.

Bezler raportoi toisella nauhalla Ukrainan SBU:n Vasili Geranin -nimiseksi GRU:n agentiksi tunnistamalle henkilölle lentokoneen alas ampumisesta. Bezler on itse väittänyt julkisesti, että nauha on lentoturmaa edeltävältä päivältä. Bellingcatin keräämän todistusaineiston perusteella kyse on kuitenkin mitä todennäköisimmin MH17-lennon putoamispäivän äänitteestä.

Bezlerin ryhmän kakkosmies ja mahdollisesti Venäjän GRU:n erikoisjoukkojen upseeri, venäläinen Sergei Povaljajev sai hieman lentoturman jälkeen puhelun Sergei Dubinskilta. Siinä Dubinski kertoo vastaanottaneensa aamulla Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän ja että sillä ammuttiin juuri alas ”Sushka” (lempinimi Suhoi-koneelle).

Separatistipäällikkö Valeri Stelmah ilmoitti Igor Bezlerille MH17-lennosta havaittuna ”lintusena” vain minuutteja ennen koneen alas ampumista. Bellingcatin Bezlerin määräys ”välittää tieto ylöspäin” voi viitata siihen, että Stelmah kertoi asiasta Donetskin tiedustelulle tai jollekin toiselle päättävälle taholle, jolla oli yhteys Buk-ohjusjärjestelmän miehistöön. Bellingcatin raportissa osoitetaan, että tämä viesti saattoi välittyä ohjusjärjestelmää operoineille sotilaille hieman ennen laukaisua.

We detail the role that each of these four men had in the downing with our new report. Girkin was the Minister of Defense of the DNR in July 2014, Dubinsky was the head of the GRU DNR, the Pulatov/Kharchenko were his underlings.https://t.co/2cVjK2RCPj pic.twitter.com/wjHwBqpzrP

— Bellingcat (@bellingcat) June 19, 2019