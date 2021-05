Israel pommitti mediatalon matalaksi – video

Israelin ilmaisku räjäytti maan tasalle Gazan kaistalla sijaitsevan Al-Jalaa mediatalon, jota sen tiedustelutietojen mukaan käytti myös palestiinalaisten islamilainen äärijärjestö Hamas. Uutistoimistot Associated Press ja Al-Jazeera toimivat myös rakennuksessa. Talon omistajaa varoitettiin tunti ennen ilma-iskua ja määrättiin evakuoimaan 13-kerroksinen kerrostalo..

Israelin puolustusvoimat IDF on korostanut Twitter-tililään, että kyseessä oli kansainvälisen oikeuden mukaan laillinen sotilaskohde, koska myös Hamas toimi talossa. Hamasilla on tapana toimia siviilien parissa, erityisen mieluusti samoissa rakennuksissa, joissa kansainväliset toimijat ovat. IDF myös korostaa, että evakuointimääräyksellään se varmistaa, ettei siviiliuhreja tule, ja että evakuointiaika on riittävä.

Iskusta kiertää videoita sosiaalisessa mediassa. Videoista näkyy, kuinka räjähdyksen jälkeen koko talo murtuu tiilikasaksi.

#IsraelGaza: Footage of the #AlJalaa building in #Gaza being demolished. #Israel says that the high-rise housed military assets used by #Hamas, accusing them of hiding behind the offices of press outlets like @AP and #AlJazeera in the tower and using them as human shields. pic.twitter.com/breBTJ0mnU

— Paula Slier (@PaulaSlier_RT) May 15, 2021