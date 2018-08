ISIS ei olekaan lyöty: YK:lta shokkiraportti 30000 jihadistista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puheet jihadistijärjestön tuhosta ovat ennenaikaisia.

ISIS-jihadistijärjestön on viime aikoina uutisoitu horjuvan lopullisen tappion kynnyksellä. Suurimmillaan Britannian kokoinen ”kalifaatti” on kutistunut muutamaksi tukipesäkkeeksi ja jihadisteja on kuollut valtavia määriä.

The Timesin mukaan puheet ISIS:n tuhosta ovat kuitenkin lukujen valossa ennenaikaisia. Yhdysvaltojen puolustusministeriön viime viikon perjantaina edustajainhuoneelle antaman selonteon mukaan Irakissa on yhä 15 500-17 000 ja Syyriassa noin 14 000 ISIS:n jäsentä.

Pentagonin luvut ovat valtavasti suurempia kuin aiemmin julkisuuteen tulleet arviot. Ne poikkeavat myös merkittävästi siitä, mitä Yhdysvaltojen johtama ISIS:n vastainen koalitio on kertonut.

YK:n asiantuntijaryhmän maanantaina luovuttama arvio tukee amerikkalaisnäkemystä. Shokkiraportin mukaan Irakissa ja Syyriassa on kaikkiaan 20 000-30 000 ISIS-jihadistia.

The Times huomauttaa, että ISIS:n läsnäolo ja operaatiot muualla Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Afganistanissa, Kaakkois-Aasiassa ja myös Euroopassa ovat lisääntyneet Irakin ja Syyrian ydinalueilla kärsityistä tappioista huolimatta.

ISIS:n kerrotaan myös keräävän taas ainakin paikoin tukea paikalliselta väestöltä poliittisten kahnausten ja heikon keskushallinnon vaivaamassa Irakissa.

Asiantuntijoiden mukaan ISIS:n valttina on se, että kuka tahansa järjestön sanoman vakuuttama terroristi tai mikä tahansa kapinaliike voi halutessaan toimia sen lipun alla.

– Se on terrorismin McDonalds. Sen sijaan, että kyse olisi elitistisestä liikkeestä, se voi elää ikuisesti houkuttelemalla kaikkia halukkaita, turvallisuusasiantuntija Olivier Guitta toteaa.

Tämä näkyy myös Euroopassa, missä The Timesin mukaan paljastuu keskimäärin yksi terrori-iskujuoni kuukaudessa.