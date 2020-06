ISIS-palaajat Suomessa – Tutkija MTV:lle: Ääriajattelusta voi irtautua

Tutkijan mukaan halu muutokseen tulee lähteä yksilöstä.

Mahdollisesta ääriajattelusta ja siitä eroon pääsemisestä on keskusteltu paljon Suomeen al-Holin leiriltä Suomeen palautettujen kohdalla.

MTV:n haastatteleman Helsingin diakonissalaitoksen psykotraumatologian keskuksessa työskentelevän sotarikostutkija Lotta Carlssonin mukaan ääriajattelusta on mahdollista irtautua. Hänen painottaa, että muutos on prosessi, joka lähtee yksilöstä.

– Ääriajattelusta on mahdollista päästä eroon, sehän on muutostyö. Jos haluaa muuttua, se on ensimmäinen asia. Muutostyössä joutuu aina tarkastelemaan omia arvoja ja omien arvojen kautta voi tulla myöskin omat rajat, sisäiset ja ulkoiset, mitkä mun ajatukset suhteessa yhteiskunnan kanssa on. Siinä ehkä on se suurin prosessi, Carlsson toteaa.

– Sehän on prosessi. Ei ole sellaista, että nollasta lähdetään ääriajatteluun ja takaisin nollaan, vaan se on enemmän sellaista, että kasvaa henkilönä ja tarkastaa omaa identiteettiään.

Prosessin yksilöllisyyden vuoksi Carlssonista onkin mahdotonta arvioida, ovatko al-Holin leiriltä Suomeen palanneet henkilöt turvallisuusuhka Suomelle.

–Vaikea sanoa, en tunne henkilöitä, on ihan mahdotonta sanoa, Carlsson toteaa.

Kun Carlssonilta kysytään mielipidettä siitä, voivatko leiriltä tulleet lapset sopeutua Suomalaiseen yhteiskuntaan, pitää Carlsson tätä mahdollisena. Viranomaisten yhteistyöllä on Carlssonin mukaan sen onnistumisessa keskeinen rooli.

–Miksipä ei, aika näyttää. Suomelta se edellyttää hyvää verkostotyötä. Viranomais- ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Ylipäätään tässä asiassa on hyvä tehdä yhteistyötä, Carlsson toteaa.