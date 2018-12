ISIS juhlii Strasbourgin iskua

Terroristijärjestön tukijat ovat julkaisseet uhkauksia uusista iskuista.

Strasbourgin ammuskelua on juhlistettu ISIS-jihadistijärjestöön liitetyillä sosiaalisen median tileillä, ääriliikkeiden toimintaa seuraava SITE Intel Group kertoo.

Tiedusteluyhtiön johtaja Rita Katz toteaa Twitterissä, että ISIS-kanavilla on julkaistu tietoja tapahtuneesta ja lisää uhkauksia. ISIS:n kerrotaan myös aloittaneen hiljattain kampanjan, jossa järjestön seuraajia kehotetaan tekemään iskuja lännessä joulun aikana. Jihadistijärjestö on julkaissut muun muassa alla näkyvän kuvan terroristista joulupukin ja verta valuvan ristin kanssa.

ISIS ei ole ottanut vastuuta Strasbourgin iskusta. Järjestöön liitetyillä tileillä on kuitenkin todettu, että ”isku tehtiin vain päiviä uhkauksiemme jälkeen”.

Ainakin kolme ihmistä on kuollut ja 12 haavoittunut Ranskan Strasbourgissa tiistaina illalla tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa. Ampuja vaihtoi laukauksia viranomaisten kanssa ja pääsi pakenemaan. Hänen on kerrottu haavoittuneen. Poliisi on jäljittänyt ampujaa suuroperaatiossa.

Epäilty on 29-vuotias Strasbourgissa syntynyt mies. Ranskan turvallisuusviranomaiset tuntevat miehen entuudestaan ja hänet oli luokiteltu turvallisuusriskiksi.

1) BREAKING: #ISIS supporters celebrating shooting near #Strasbourg #France Christmas market, including designated TG channels to “rejoice” & give good news". Tho no group has claimed responsibility, ISIS supporters tout the attack was carried out “days after our threats” pic.twitter.com/ezlz6tBHN4 — Rita Katz (@Rita_Katz) December 11, 2018

3) Based on past #ISIS-claimed attacks in the West—& the way its community of supporters unanimously took to embracing/celebrating them—seems likely ISIS/Amaq will claim responsibility for #Strasbourg shooting. Meanwhile #ISIS channels posting more threats & info about the event pic.twitter.com/Trsxn8fulO — Rita Katz (@Rita_Katz) December 11, 2018

With Approaching Holidays, IS-Aligned Groups Incite for and Warn of Attacks in West https://t.co/mLysyNjEq2 — SITE Intel Group (@siteintelgroup) December 11, 2018